ВККС обратилась к ВСП о принятии мер по недопущению нарушения гарантий независимости Комиссии

ВККС рассмотрела вопрос о соблюдении гарантий независимости Комиссии.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 14 марта члены ВККС получили повестки о вызове на 17 и 18 марта в Государственное бюро расследований.

17 марта Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соблюдении гарантий независимости ВККС.

«По результатам рассмотрения данного вопроса Комиссия единогласно решила обратиться в Высший совет правосудия о принятии мер по обеспечению авторитета правосудия с целью недопущения нарушения гарантий независимости Высшей квалификационной комиссии судей Украины», — сообщили в ВККС.

Также, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 14 марта прошел обыск в доме, где проживает заместитель председателя ВККС Алексей Омельян.

Обыск, по информации ГБР, состоялся в рамках уголовного производства, связанного с предоставлением Алексеем Омельяном якобы недостоверных показаний в суде по делу бывшего судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра.

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