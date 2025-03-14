Членов ВККС вызвали на допросы в Государственное бюро расследований

Между тем, Алексей Омельян планирует и дальше работать на должности заместителя председателя ВККС.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 14 марта члены Комиссии получили повестки о вызове на 17 и 18 марта в Государственное бюро расследований.

Согласно информации Комиссии, члены ВККС будут допрошены в качестве свидетелей в рамках уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование информации о лице) и ч. 3 ст. 382 (неисполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.

В ВККС отметили, что допросы состоятся в связи с попытками ВККС возобновить первичное квалификационное оценивание судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич, которая в 2016 году была уволена за нарушение присяги судьи, однако в 2021 году Верховный Суд признал ее увольнение с должности незаконным.

1 апреля 2021 года Оксана Царевич была повторно зачислена в состав Печерского райсуда Киева, хотя пока что она не осуществляет правосудие из-за истечения 5-летнего срока полномочий.

В свою очередь, 14 августа 2024 года ВККС решила возобновить первичное квалификационное оценивание Оксаны Царевич.

Так же, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 14 марта прошел обыск в доме, где проживает заместитель председателя ВККС Алексей Омельян.

Обыск, по информации ГБР, состоялся в рамках уголовного производства, связанного с предоставлением Алексеем Омельяном якобы недостоверных показаний в суде по делу бывшего судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра.

По имеющимся данным, пока то Алексей Омельян не планирует покидать пост заместителя председателя ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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