Членів ВККС викликали на допит до Державного бюро розслідувань

Тим часом, Олексій Омельян планує й далі працювати на посаді заступника голови ВККС.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 14 березня члени Комісії отримали повістки про виклик на 17 та 18 березня до Державного бюро розслідувань.

Відповідно до інформації Комісії, члени ВККС будуть допитані у якості свідків у межах кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання інформації про особу) та ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення службовою особою) Кримінального кодексу.

У ВККС зазначили, що допити відбудуться у зв’язку зі спробами ВККС відновити первинне кваліфікаційне оцінювання судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, яка у 2016 році була звільнена за порушення присяги судді, однак у 2021 році Верховний Суд визнав її звільнення з посади незаконним.

1 квітня 2021 року Оксана Царевич була повторно зарахована у склад Печерського райсуду Києва, хоча наразі вона не здійснює правосуддя через сплив 5-річного строку повноважень.

У свою чергу, 14 серпня 2024 року ВККС вирішила відновити первинне кваліфікаційне оцінювання Оксани Царевич.

Також, як розповідала «Судово-юридична газета», 14 березня відбувся обшук у будинку, де проживає заступник голови ВККС Олексій Омельян.

Обшук, за інформацією ДБР, відбувся у рамках кримінального провадження, пов’язаного з наданням Олексієм Омельяном нібито недостовірних свідчень в суді у справі колишнього судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

За наявними даними, поки що Олексій Омельян не планує залишати посаду заступника голови ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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