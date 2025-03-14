Украина и Испания подписали соглашение о подготовке украинских военных

Соглашением предусмотрена поставка техники, в частности, усиление систем ПВО.

Фото: Facebook / Rustem Umerov

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина и Испания подписали соглашение по подготовке украинских военных. Это стало результатом продуктивной встречи с испанской коллегой Маргаритой Роблес, во время которой были обсуждены ключевые вопросы безопасности и сотрудничества в укреплении Сил обороны Украины.

В ходе переговоров определены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, в частности углубление индустриального взаимодействия, усиление систем ПВО, а также поставки боеприпасов и бронетехники. Испанская сторона также представила планы помощи Украине на 2025 год.

По итогам встречи подписано соглашение, которое позволит повысить эффективность подготовки украинских военных, что выведет двустороннее сотрудничество на новый уровень. Кроме того, Испания выразила интерес к изучению украинского опыта ведения современной войны.

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