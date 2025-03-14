Решение о членстве Украины в НАТО принимают союзники, — Стефанишина отреагировала на заявление Рютте

Накануне генсек НАТО заявил, что вопросы членства Украины в Альянсе исключены из переговоров о прекращении войны.

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Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс больше не рассматривается. По его словам, президент США Дональд Трамп исключил вопрос вступления Украины в НАТО из переговоров с Россией.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины-министр юстиции Ольга Стефанишина отреагировала на заявление генсека НАТО Марка Рютте. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Она подчеркнула, что решение о вступлении Украины в НАТО будет принято на основе общего согласования союзников, с учетом вклада Украины и ее значения для европейской безопасности.

«Решение о членстве Украины в НАТО принимают союзники. Это решение будет результатом консенсуса союзников с пониманием вклада и роли Украины в безопасности Европы. Украина де-факто уже является частью трансатлантического пространства безопасности и никогда не станет какой-либо "буферной зоной" или колонией России», — подчеркнула Стефанишина.