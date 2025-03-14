СБУ: Подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула — 46-летний дезертир

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщает СБУ.
Как указывают в СБУ, «стрелявшим в активиста мужчиной оказался 46-летний дезертир».
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Рассматриваются возможные мотивы преступления, в том числе версии о заказном характере убийства, а также «российском следе».
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Ранее глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Ганула. В квартире, где он скрывался, было найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.
Также Владимир Зеленский отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.