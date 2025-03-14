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СБУ: Подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула — 46-летний дезертир

17:01, 14 марта 2025
Правоохранители проверяют мотивы преступления, в том числе версии по заказному убийству, а также «русский след».
СБУ: Подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула — 46-летний дезертир
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Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщает СБУ.

Как указывают в СБУ, «стрелявшим в активиста мужчиной оказался 46-летний дезертир».

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Рассматриваются возможные мотивы преступления, в том числе версии о заказном характере убийства, а также «российском следе».

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Ганула. В квартире, где он скрывался, было найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.

Также Владимир Зеленский отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.

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СБУ убийство Одесса заказное убийство

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