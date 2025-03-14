Заявления подаются только в отношении лиц, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине.

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Международный Реестр убытков открыл категорию для заявлений о пропавших без вести. Речь идет о категории A2.2 «Пропажа без вести близкого члена семьи». Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Категория A2.2 предназначена для заявлений, связанных с душевной болью и страданиями, вызванными исчезновением близкого члена семьи на территории Украины в ее международно-признанных границах, включая ее территориальные воды, начиная с 24 февраля 2022 года.

Заявления могут подаваться, если исчезновение стало следствием международно-противоправных действий РФ в Украине или против Украины. Также возможно подача заявлений о лицах, пропавших за пределами Украины, если их исчезновение непосредственно связано с событиями в Украине.

Заявление по категории A2.2 может подать близкий родственник пропавшего без вести лица или другой член семьи, имеющий на это законные основания либо действующий от имени такого члена семьи.

Отмечается, что заявления подаются только в отношении лиц, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине.

С формой и правилами подачи заявления можно ознакомиться на официальном веб-сайте Реестра убытков по ссылке.

В Минюсте напомнили, что категория A2.2 стала третьей, доступной для подачи заявлений. Ранее, в январе 2025 года, была открыта категория A2.1 «Смерть близкого члена семьи», а в апреле 2024 года – категория A3.1 «Повреждение или уничтожение жилой недвижимости».

В настоящее время продолжается работа над открытием следующих категорий заявлений, утвержденных Конференцией Участников Реестра убытков.