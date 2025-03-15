В Киеве суд взял под стражу водителя, который прокатил полицейского на дверях своего авто

Водитель Mercedes-Benz, который протащил полицейского на дверях своего авто, проведет два месяца в СИЗО.

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В Киеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы залога водителю, который на днях прокатил полицейского на дверях автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

42-летний мужчина подозревается в нанесении сотруднику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также привлекался к уголовной ответственности за ДТП и другие преступления.

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