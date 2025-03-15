Практика судов
  1. В Украине

В Киеве суд взял под стражу водителя, который прокатил полицейского на дверях своего авто

07:18, 15 марта 2025
Водитель Mercedes-Benz, который протащил полицейского на дверях своего авто, проведет два месяца в СИЗО.
В Киеве суд взял под стражу водителя, который прокатил полицейского на дверях своего авто
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы залога водителю, который на днях прокатил полицейского на дверях автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

42-летний мужчина подозревается в нанесении сотруднику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также привлекался к уголовной ответственности за ДТП и другие преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

прокуратура полиция Киев подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Членов ВККС вызвали на допросы в Государственное бюро расследований

Между тем, Алексей Омельян планирует и дальше работать на должности заместителя председателя ВККС.

Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей будет объявлен новый конкурс

Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов для заполнения всех вакантных должностей членов Совета правосудия.

Владелец автомобиля, добровольно передавший его другому лицу, сам несет риск его утраты и впоследствии не сможет истребовать его у добросовестного приобретателя – Верховный Суд

Женщина передала свой автомобиль Mitsubishi Pajero по договору ссуды, а позже узнала, что он зарегистрирован на другое лицо – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва