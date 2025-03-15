У Києві суд взяв під варту водія, який прокатав поліцейського на дверях своєї автівки

Водій Mercedes-Benz, який протягнув поліцейського на дверях свого авто, два місяці проведе у СІЗО.

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У Києві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи застави водію, який на днях прокатав поліцейського на дверях автівки Mercedes-Benz. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

42-річного чоловіка підозрюють у заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв та легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

У прокуратурі вказують, що чоловік неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а також притягався до кримінальної відповідальності за ДТП та інші злочини.

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