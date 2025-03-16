Сама лише відмова від отримання повістки не є порушенням законодавства про мобілізацію — апеляційний суд скасував штраф ТЦК

Також суд апеляційної інстанції додатково звернув увагу на неможливість встановити вид повістки, на відмову від отримання якої вказував ТЦК, оскільки норми чинного законодавства не містять визначення такого виду повістки як «бойова».

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Резервісти та військовозобов`язані мають обов`язок з`явитися у зазначені в повістці місце та строк. У свою чергу, норми чинного законодавства не містять приписів про обов`язок особи отримати повістку про виклик до ТЦК.

Сама лише відмова особи від отримання повістки щодо призову на військову службу не є порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема ч. 1 статті 22 Закону №3543-XII, як про це помилково вказано у протоколі про адміністративне правопорушення. На це вказав у своїй постанові від 18 лютого 2025 року Шостий апеляційний адміністративний суд по справі № 756/10897/24.

Також суд апеляційної інстанції наголосив на тому, що ТЦК не довів жодними доказами ні факту формування повістки, ні намагання її вручити позивачу, ні факту його відмови від її отримання. Крім того, додатково звертає увагу на неможливість встановити виду повістки, про відмову від отримання якої вказує ТЦК, оскільки норми чинного законодавства не містять визначення такого виду повістки як «бойова».

Обставини справи

Чоловік просив суд визнати протиправною та скасувати постанову ТЦК. Так, у серпні 2024 року ТЦК складено протокол за ч. 3 статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення стосовно позивача за те, що той 9 серпня 2024 року порушив вимоги ч. 1 статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», оскільки відмовився від «бойової» повістки на 9 серпня 2024 року. 15 серпня начальник ТЦК виніс постанову про штраф.

Рішенням Оболонського райсуду Києва від 26 грудня 2024 року у задоволенні позову відмовлено. Чоловік звернувся з апеляційною скаргою.

Що вирішив апеляційний суд

Колегія суддів суду апеляційної інстанції при прийнятті цієї постанови виходить з такого.

Як вбачається з матеріалів справи, оскаржуваною постановою позивача притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 статті 210-1 КУпАП, яка передбачає, що порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період і тягне за собою накладення штрафу.

Згідно протоколу та оскаржуваної постанови ТЦК вказує про порушення позивачем ч. 1 статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» №3543-XII у зв`язку із тим, що позивач відмовився від отримання «бойової» повістки на 9.08.2024.

Суд зазначає, що згідно ч. 1 статті 22 Закону № 3543-XII громадяни зобов`язані:

з`являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повістці, для взяття на військовий облік військовозобов`язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду;

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом;

проходити медичний огляд для визначення придатності.

Як матеріали справи, так і згаданий протокол та оскаржувана постанова не містять відомостей про те, що позивач не з`явився за викликом ТЦК, не виконав рішення з проходження медичного огляду для визначення придатності, не надав в установленому порядку будівлі, споруди, транспортні засоби чи інше майно.

Відмова же особи від отримання повістки не є порушенням обов`язків, що передбачені у вказаній нормі.

Таким чином посилання на порушення позивачем ч. 1 статті 22 Закону №3543-XII є безпідставним.

Відомостей про порушення позивачем будь-яких інших норм законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію для цілей притягнення позивача до відповідальності за статтею 210-1 КУпАП матеріали справи, протокол або ж оскаржувана постанова не містять.

Відповідно до ч. 3 статті 22 Закону №3543-XII у разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов`язаний з`явитися у зазначені у ній місце та строк.

Згідно пунктів 39, 88-90 Порядку проведення призову громадян, затвердженого постановою КМУ №560 на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов`язаним, які підлягають призову на, у ТЦК під особистий підпис вручається повістка щодо призову та відправлення до місць проходження військової служби.

У районних (міських) ТЦК резервістам та військовозобов`язаним повістка вручається військовослужбовцями або працівниками таких центрів.

Резервісти та військовозобов`язані, які отримали повістку, прибувають у строк та місце, зазначені в повістці для відправлення до військової частини (установи). У разі відмови від отримання такої повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до військової частини (установи) у визначений у повістці час та місце такі особи несуть відповідальність відповідно до КК.

Аналіз викладеного свідчить, що резервісти та військовозобов`язані мають обов`язок з`явитися у зазначені в повістці місце та строк. У свою чергу, колегія суддів наголошує на тому, що норми чинного законодавства, не містять приписів про обов`язок особи отримати повістку про виклик до відповідного ТЦК та СП.

Таким чином, сама лише відмова особи від отримання повістки щодо призову на військову службу не є порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема ч. 1 статті 22 Закону №3543-XII, як про це помилково вказано у протоколі.

Також суд апеляційної інстанції наголошує на тому, що відповідач не довів жодними доказами ні факту формування повістки, ні намагання її вручити позивачу, ні факту його відмови від її отримання.

У світлі викладеного, колегія суддів звертає увагу, що у протоколі позивач вказав про «відмову сісти в машину», наголосивши при цьому на тому, що він не ухиляється від військової служби, а просить про її заміну на альтернативну (цивільну) службу.

Відповідно до пунктів 30, 40, 47 Порядку №560 повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником ТЦК або його відділу. Керівник ТЦК або його відділу накладає на повістку КЕП або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.

Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником ТЦК або поліцейським.

У разі відмови від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину і реєструється в ТЦК.

Згідно підпункту 1 пункту 41 Порядку №560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов`язаного про виклик є: у разі вручення повістки – особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов`язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Таким чином, доказами, що підтверджують відмову від отримання повістки є акт відмови від отримання повістки та відповідний відеозапис.

Колегія суддів наголошує на тому, що ні самої повістки, ні акту відмови у її отриманні або ж відповідного відеозапису відповідачем надано не було.

З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла висновку, що посилання відповідача на те, що позивач відмовився від отримання повістки є необґрунтованим.

Також суд апеляційної інстанції додатково звертає увагу на неможливість встановити виду повістки, про відмову від отримання якої вказує відповідач, оскільки норми чинного законодавства не містять визначення такого виду повістки як «бойова».

Зважаючи на викладене, у ході судового розгляду не підтвердились висновки ТЦК щодо наявності у діях позивача складу адміністративного правопорушення, а тому притягнення останнього до відповідальності згідно оскаржуваної постанови є неправомірним.

При цьому, суд апеляційної інстанції не надає оцінку доводам позивача щодо його права на вибір альтернативної (невійськової) служби, оскільки вказане питання не є предметом даного спору та не охоплюється предметом доказування у даній справі.

Отже, колегія суддів суду апеляційної інстанції дійшла висновку, що суд першої інстанції прийняв помилкове рішення про відмову у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення Оболонського районного суду Києва та ухвалив нове судове рішення, яким позов про визнання протиправною та скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення задовольнив. Визнав протиправною та скасував постанову ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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