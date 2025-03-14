Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

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Резервисты и военнообязанные обязаны явиться в указанные в повестке место и срок. В свою очередь, нормы действующего законодательства не содержат предписаний об обязанности лица получить повестку о вызове в ТЦК.

Сам по себе отказ лица от получения повестки о призыве на военную службу не является нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности ч. 1 статьи 22 Закона №3543-XII, как это ошибочно указано в протоколе об административном правонарушении. На это указал в своем постановлении от 18 февраля 2025 года Шестой апелляционный административный суд по делу №756/10897/24.

Также суд апелляционной инстанции подчеркнул, что ТЦК не доказал никакими доказательствами ни факт формирования повестки, ни попытку ее вручения истцу, ни факт его отказа от ее получения. Кроме того, дополнительно обращает внимание на невозможность установить вид повестки, об отказе от получения которой указывает ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

Обстоятельства дела

Мужчина просил суд признать незаконным и отменить постановление ТЦК. Так, в августе 2024 года ТЦК составил протокол по ч. 3 статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях в отношении истца за то, что 9 августа 2024 года он нарушил требования ч. 1 статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поскольку отказался от «боевой» повестки на 9 августа 2024 года. 15 августа начальник ТЦК вынес постановление о штрафе.

Решением Оболонского райсуда Киева от 26 декабря 2024 года в удовлетворении иска отказано. Мужчина подал апелляционную жалобу.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей апелляционной инстанции при принятии этого постановления исходила из следующего.

Как следует из материалов дела, обжалуемым постановлением истец привлечен к административной ответственности по ч. 3 статьи 210-1 КУоАП, которая предусматривает, что нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период влечет наложение штрафа.

Согласно протоколу и обжалуемому постановлению, ТЦК указывает на нарушение истцом ч. 1 статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» №3543-XII в связи с тем, что истец отказался от получения «боевой» повестки на 9 августа 2024 года.

Суд отмечает, что согласно ч. 1 статьи 22 Закона №3543-XII граждане обязаны:

являться по вызову в ТЦК в срок и место, указанные в повестке, для постановки на воинский учет военнообязанных или резервистов, определения их назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра;

предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, собственниками которых они являются, Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с последующим возмещением государством их стоимости в порядке, установленном законом;

проходить медицинский осмотр для определения годности.

Как материалы дела, так и упомянутый протокол и обжалуемое постановление не содержат сведений о том, что истец не явился по вызову ТЦК, не выполнил решение о прохождении медицинского осмотра для определения годности, не предоставил в установленном порядке здания, сооружения, транспортные средства или другое имущество.

Отказ же лица от получения повестки не является нарушением обязанностей, предусмотренных в указанной норме.

Таким образом, ссылка на нарушение истцом ч. 1 статьи 22 Закона №3543-XII является безосновательной.

Сведений о нарушении истцом каких-либо других норм законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации для целей привлечения истца к ответственности по статье 210-1 КУоАП материалы дела, протокол или обжалуемое постановление не содержат.

Согласно ч. 3 статьи 22 Закона №3543-XII, в случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок.

Согласно пунктам 39, 88–90 Порядка проведения призыва граждан, утвержденного постановлением КМУ №560, на основе результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора резервистам и военнообязанным, подлежащим призыву, в ТЦК под личную подпись вручается повестка о призыве и отправлении к местам прохождения военной службы.

В районных (городских) ТЦК резервистам и военнообязанным повестка вручается военнослужащими или работниками таких центров.

Резервисты и военнообязанные, получившие повестку, прибывают в срок и место, указанные в повестке, для отправления в воинскую часть (учреждение). В случае отказа от получения такой повестки или невыполнения требований о прибытии для отправления в воинскую часть (учреждение) в указанное в повестке время и место такие лица несут ответственность в соответствии с УК.

Анализ изложенного свидетельствует, что резервисты и военнообязанные обязаны явиться в указанные в повестке место и срок. В свою очередь, коллегия судей подчеркивает, что нормы действующего законодательства не содержат предписаний об обязанности лица получить повестку о вызове в соответствующий ТЦК и СП.

Таким образом, сам по себе отказ лица от получения повестки о призыве на военную службу не является нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности ч. 1 статьи 22 Закона №3543-XII, как это ошибочно указано в протоколе.

Также суд апелляционной инстанции подчеркивает, что ответчик не доказал никакими доказательствами ни факт формирования повестки, ни попытку ее вручения истцу, ни факт его отказа от ее получения.

В свете изложенного коллегия судей обращает внимание, что в протоколе истец указал об «отказе сесть в машину», подчеркнув при этом, что он не уклоняется от военной службы, а просит о ее замене на альтернативную (гражданскую) службу.

Согласно пунктам 30, 40, 47 Порядка №560, повестка формируется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, или бланк повестки заполняется представителем ТЦК или его отдела. Руководитель ТЦК или его отдела накладывает на повестку КЭП или лично подписывает повестку и заверяет ее гербовой печатью.

Во время вручения повестки осуществляется фото- и видеофиксация с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации представителем ТЦК или полицейским.

В случае отказа от получения повестки представителем, уполномоченным вручать повестки, составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки оглашается гражданину и регистрируется в ТЦК.

Согласно подпункту 1 пункта 41 Порядка №560, надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове является: в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Таким образом, доказательствами, подтверждающими отказ от получения повестки, являются акт отказа от получения повестки и соответствующая видеозапись.

Коллегия судей подчеркивает, что ни самой повестки, ни акта отказа от ее получения, ни соответствующей видеозаписи ответчиком предоставлено не было.

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу, что ссылка ответчика на то, что истец отказался от получения повестки, является необоснованной.

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обращает внимание на невозможность установить вид повестки, об отказе от получения которой указывает ответчик, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

С учетом изложенного, в ходе судебного разбирательства не подтвердились выводы ТЦК о наличии в действиях истца состава административного правонарушения, а потому привлечение последнего к ответственности согласно обжалуемому постановлению является неправомерным.

При этом суд апелляционной инстанции не дает оценку доводам истца о его праве на выбор альтернативной (невоенной) службы, поскольку указанный вопрос не является предметом данного спора и не охватывается предметом доказывания в данном деле.

Таким образом, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу, что суд первой инстанции принял ошибочное решение об отказе в удовлетворении иска. Апелляционный суд отменил решение Оболонского районного суда Киева и принял новое судебное решение, которым иск о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении удовлетворил. Признал незаконным и отменил постановление ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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