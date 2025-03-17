ВККС звернулася до ВРП про вжиття заходів щодо недопущення порушення гарантій незалежності Комісії

ВККС розглянула питання щодо дотримання гарантій незалежності Комісії.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 14 березня члени ВККС отримали повістки про виклик на 17 та 18 березня до Державного бюро розслідувань.

17 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання щодо дотримання гарантій незалежності ВККС.

«За результатами розгляду цього питання Комісія одноголосно вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя про вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя з метою недопущення порушення гарантій незалежності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», - повідомили у ВККС.

Також, як розповідала «Судово-юридична газета», 14 березня відбувся обшук у будинку, де проживає заступник голови ВККС Олексій Омельян.

Обшук, за інформацією ДБР, відбувся у рамках кримінального провадження, пов’язаного з наданням Олексієм Омельяном нібито недостовірних свідчень в суді у справі колишнього судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

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