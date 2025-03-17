Наразі станція Вокзальна зачинена на вхід та вихід.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 17 березня, у Києві зупинили роботу станції метро Вокзальна. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Наразі поїзди курсують без зупинки на Вокзальній, а сама станція зачинена на вхід та вихід.

Згодом у КМДА повідомили, на станції метро «Вокзальна» виявили підозрілу коробку.

«Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів

Поїзди слідують без зупинки повз станцію «Вокзальна». На місце викликали вибухотехнічну групу», - сказано у повідомленні.

Про відновлення роботи станції КМДА повідомить додатково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.