Трамп заявил, что многие элементы соглашения о мире в Украине уже согласованы з Путиным

Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но еще многое осталось, указал он.

Источник фото: Getty Images

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Президент США заявил, что многие элементы окончательного соглашения о мире в Украине уже согласованы, но еще многое предстоит сделать, и это станет предметом его разговора с Путиным. Об этом Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта.

«Я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но еще многое осталось», – написал он.

Трамп констатировал, что на войне продолжают гибнуть тысячи солдат с обеих сторон.

«Это должно закончиться сейчас. Я очень жду разговора с президентом Путиным», – заявил президент США.

В то же время, как указывается, телефонный разговор Трампа с Путиным ожидается 18 марта в 17:00 по киевскому времени.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп решительно настроен заключить мирное соглашение.

«Мы находимся на 10-ярдовой отметке к миру, и никогда еще мы не были так близки к мирному соглашению, как в этот момент.Президент решительно настроен заключить соглашение», — сказала она.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. 30-дневный режим прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией послужит подготовкой плана по завершению войны. После ее завершения будет отменено военное положение и состоятся выборы. Такой план озвучил Президент Владимир Зеленский.

Также он раскрыл, как можно будет мониторить соблюдение режима прекращения огня.

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