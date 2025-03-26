Крім того, сьогодні річниця звільнення міста Тростянець.

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В Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії та річницю звільнення міста Тростянець на Сумщині від російських окупантів у 2022 році.

У світі проходять тематичні заходи до Фіолетового дня (підтримка людей з епілепсією), Дня свободи документів та Дня цільного зерна. У релігійному календарі: православні вшановують Собор Архангела Гавриїла, а мусульмани відзначають Ляйлятуль-кадр – Ніч Могутності та Приречення.

Історичні події

1904 – завершено будівництво нового Львівського залізничного вокзалу.

1917 – Михайло Грушевський повернувся до Києва із заслання, його зустріли під синьо-жовтим прапором.

1920 – Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки.

1971 – Східний Пакистан проголосив незалежність, створивши державу Бангладеш.

1979 – підписано єгипетсько-ізраїльську мирну угоду за посередництва США.

1995 – у семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди, що скасували візовий контроль.

1999 – почалося поширення комп'ютерного вірусу Melissa, який завдав збитків на $80 млн.

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