Кроме того, сегодня годовщина освобождения города Тростянец.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине 26 марта отмечают День Национальной гвардии и годовщину освобождения города Тростянец Сумской области от российских оккупантов в 2022 году.

В мире проходят тематические мероприятия к Фиолетовому дню (поддержка людей с эпилепсией), Дню свободы документов и Дню цельного зерна. В религиозном календаре: православные чтят Собор Архангела Гавриила, а мусульмане отмечают Ляйлятуль-кадр - Ночь Могущества и Предопределения.

Исторические события

1904 - завершено строительство нового Львовского железнодорожного вокзала.

1917 - Михаил Грушевский вернулся в Киев из ссылки, его встретили под сине-желтым флагом.

1920 - Латвия признала независимость Украинской Народной Республики.

1971 - Восточный Пакистан провозгласил независимость, создав государство Бангладеш.

1979 - подписано египетско-израильское мирное соглашение при посредничестве США.

1995 - в семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения, отменившие визовый контроль.

1999 - началось распространение компьютерного вируса Melissa, который нанес ущерб на $80 млн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.