ЄС запровадив санкції проти білоруських суддів, компаній ВПК та виборчої комісії

ЄС розширив санкції на 25 осіб та 7 організацій у Білорусі.

Фото: АрміяInform

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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Білорусі. Обмеження торкнулися ще 25 осіб та 7 організацій, які, за оцінкою ЄС, причетні до підриву демократії, порушення прав людини та сприяння російській війні проти України.

Санкції запроваджені, зокрема, проти Центральної виборчої комісії Білорусі, її керівництва та членів. В ЄС наголосили, що президентські вибори 2025 року в країні не були вільними й чесними, а проводилися в умовах репресій.

До списку санкцій також внесли дев'ять суддів, які виносили політично мотивовані вироки, зокрема учасникам протестів. Крім того, під обмеження потрапили члени Головного управління справами президента Білорусі, яке, за даними ЄС, приносить дохід режиму Олександра Лукашенка.

Серед компаній, які опинилися під санкціями, є Ridotto LLC (онлайн-гемблінг), білоруські державні лотереї, дві компанії військово-промислового комплексу та їх керівництво, а також агропідприємство «Цибулька-Бел», яке використовувало примусову працю ув’язнених.

Загалом ЄС застосував санкції до 310 фізичних і 46 юридичних осіб у Білорусі.

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