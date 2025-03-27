ЕС ввел санкции против белорусских судей, компаний ВПК и избирательной комиссии

ЕС расширил санкции на 25 человек и 7 организаций в Беларуси.

Фото: АрмияИнформ

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Совет Европейского Союза принял решение о введении новых санкций против Беларуси. Ограничения коснулись еще 25 человек и 7 организаций, которые, по оценке ЕС, причастны к подрыву демократии, нарушению прав человека и содействию российской войне против Украины.

Санкции введены, в частности, против Центральной избирательной комиссии Беларуси, ее руководства и членов. В ЕС отметили, что президентские выборы 2025 года в стране не были свободными и честными, а проводились в условиях репрессий.

В санкционный список также внесли девять судей, которые выносили политически мотивированные приговоры, в частности участникам протестов. Кроме того, под ограничения попали члены Главного управления делами президента Беларуси, которое, по данным ЕС, приносит доход режиму Александра Лукашенко.

Среди компаний, которые оказались под санкциями, есть Ridotto LLC (онлайн-гемблинг), белорусские государственные лотереи, две компании военно-промышленного комплекса и их руководство, а также агропредприятие «Луковица-Бел», которое использовало принудительный труд заключенных.

В целом ЕС применил санкции к 310 физическим и 46 юридическим лицам в Беларуси.

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