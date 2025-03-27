ЕС, Швеция и Германия выделят 44 млн евро на поддержку гражданского общества и гендерное равенство в Украине

ЕС и партнеры выделяют средства на укрепление гражданского общества и гендерного равенства в Украине.

Фото: novynarnia

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Европейский Союз, вместе со Швецией и Германией, объявили о выделении 44 миллионов евро на поддержку организаций гражданского общества (ОГО) в Украине в рамках инициативы «Team Europe». Из этой суммы 6 миллионов евро будут направлены на развитие гендерного лидерства и стратегий разрешения конфликтов. Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине. Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

ОГО имеют важное значение для устойчивости Украины и являются важным элементом на пути к членству в ЕС. С начала полномасштабной войны ЕС предоставил организациям гражданского общества более 150 миллионов евро для поддержки гуманитарной помощи, правосудия, демократического развития и управления. Значительная часть этого финансирования была переориентирована на немедленное реагирование на кризис, в частности предоставление продовольственной помощи, медицинской помощи и эвакуации, а также борьбу с дезинформацией.

В частности, благодаря поддержке ЕС, организация «И будут люди» смогла организовать доставку питьевой воды в общины Никопольского района после разрушения Каховской дамбы в 2023 году.

ЕС также активно поддерживает гендерные инициативы. Уровень гендерно обусловленного насилия в Украине с 2022 года вырос на 36%. Однако, несмотря на это, женщины занимают лидерские позиции в органах власти, гуманитарных организациях и предпринимательском секторе. В частности, в 2025 году каждое второе предприятие в Украине будет основано женщинами.

ЕС также объявил конкурс грантов на сумму 14 миллионов евро, который стартует в мае 2025 года. Из этой суммы 5 миллионов евро будет направлено на развитие гендерного лидерства. Швеция и Германия также выделяют дополнительные 17 миллионов евро, а ЕС ускоряет предоставление пакета поддержки в размере 13 миллионов евро для проектов гражданского общества, в частности в сфере гендерного равенства, демократии и устойчивого развития.

Этот пакет помощи имеет целью усилить гражданское общество в Украине, укрепить устойчивость к российской агрессии и обеспечить помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке.

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