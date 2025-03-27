ЄС, Швеція та Німеччина виділять 44 млн євро на підтримку громадянського суспільства та гендерну рівність в Україні

ЄС та партнери виділяють кошти на зміцнення громадянського суспільства та гендерної рівності в Україні.

Фото: novynarnia

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Європейський Союз, разом із Швецією та Німеччиною, оголосили про виділення 44 мільйонів євро на підтримку організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні в рамках ініціативи «Team Europe». З цієї суми 6 мільйонів євро будуть спрямовані на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів. Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні. Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

ОГС мають важливе значення для стійкості України і є важливим елементом на шляху до членства в ЄС. З початку повномасштабної війни ЄС надав організаціям громадянського суспільства понад 150 мільйонів євро для підтримки гуманітарної допомоги, правосуддя, демократичного розвитку та врядування. Значну частину цього фінансування було переорієнтовано для негайного реагування на кризу, зокрема надання продовольчої допомоги, медичної допомоги та евакуації, а також боротьбу з дезінформацією.

Зокрема, завдяки підтримці ЄС, організація «І будуть люди» змогла організувати доставку питної води до громад Нікопольського району після руйнування Каховської дамби в 2023 році.

ЄС також активно підтримує гендерні ініціативи. Рівень гендерно зумовленого насильства в Україні з 2022 року зріс на 36%. Однак, незважаючи на це, жінки займають лідерські позиції в органах влади, гуманітарних організаціях і підприємницькому секторі. Зокрема, у 2025 році кожне друге підприємство в Україні буде засновано жінками.

ЄС також оголосив конкурс грантів на суму 14 мільйонів євро, який стартує в травні 2025 року. З цієї суми 5 мільйонів євро буде спрямовано на розвиток гендерного лідерства. Швеція та Німеччина також виділяють додаткові 17 мільйонів євро, а ЄС прискорює надання пакету підтримки в розмірі 13 мільйонів євро для проектів громадянського суспільства, зокрема у сфері гендерної рівності, демократії та сталого розвитку.

Цей пакет допомоги має на меті посилити громадянське суспільство в Україні, зміцнити стійкість до російської агресії та забезпечити допомогу тим, хто найбільше потребує підтримки.

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