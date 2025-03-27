Турецькі телеканали покарали за висвітлення мітингів

Турецька рада з радіо та телебачення покарала чотири телеканали за висвітлення мітингів на підтримку Імамоглу.

Фото: Oksijen

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Вища рада радіо і телебачення Туреччини (RTÜK) наклала санкції на чотири турецькі телеканали через висвітлення мітингів на підтримку опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, який був заарештований. Про це повідомила турецька газета Oksijen.

Найжорсткіше покарання отримав опозиційний телеканал Sözcü TV, трансляцію якого призупинили на 10 днів. RTÜK обґрунтував своє рішення тим, що телеканал нібито "підбурював громадськість до ненависті та ворожнечі", транслюючи прямі ефіри з мітингів у Стамбулі, Анкарі та Ізмірі.

Крім того, на телеканали Halk TV і Tele 1 наклали накази про призупинення по 5 програм, а також було накладено адміністративні штрафи на Halk TV, Tele 1 і Now TV.

Асоціація сучасних журналістів Туреччини відреагувала на ці санкції, заявивши, що RTÜK стало інструментом уряду для контролю над медіапростором.

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