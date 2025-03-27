Практика судів
  1. У світі

Турецькі телеканали покарали за висвітлення мітингів

21:56, 27 березня 2025
Турецька рада з радіо та телебачення покарала чотири телеканали за висвітлення мітингів на підтримку Імамоглу.
Турецькі телеканали покарали за висвітлення мітингів
Фото: Oksijen
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада радіо і телебачення Туреччини (RTÜK) наклала санкції на чотири турецькі телеканали через висвітлення мітингів на підтримку опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, який був заарештований. Про це повідомила турецька газета Oksijen.

Найжорсткіше покарання отримав опозиційний телеканал Sözcü TV, трансляцію якого призупинили на 10 днів. RTÜK обґрунтував своє рішення тим, що телеканал нібито "підбурював громадськість до ненависті та ворожнечі", транслюючи прямі ефіри з мітингів у Стамбулі, Анкарі та Ізмірі.

Крім того, на телеканали Halk TV і Tele 1 наклали накази про призупинення по 5 програм, а також було накладено адміністративні штрафи на Halk TV, Tele 1 і Now TV.

Асоціація сучасних журналістів Туреччини відреагувала на ці санкції, заявивши, що RTÜK стало інструментом уряду для контролю над медіапростором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЗМІ Туреччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд скасував виправдувальний вирок, вказавши, що за певних умов слідчий може відбирати зразки підпису без ухвали слідчого судді

Верховний Суд пояснив, коли отримання зразків підпису для почеркознавчої експертизи може здійснюватися слідчим без ухвали слідчого судді.

Для притягнення до кримінальної відповідальності за неподання декларації попереднє письмове повідомлення від НАЗК не вимагається – позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

Відсутність у правоохоронців статусу потерпілих не впливає на кваліфікацію дій особи як погрози щодо працівника правоохоронного органу – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що фактично відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК, оскільки працівників правоохоронних органів не було визнано потерпілими.

Верховна Рада схвалила зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за втручання в діяльність адвоката

Парламент прийняв за основу законопроект, який змінює підстави для кримінальної відповідальності за втручання в роботу адвокатів.

Верховний Суд висловився щодо юрисдикції суду у справах про оскарження вилучення землі органом місцевого самоврядування

Верховний Суд роз'яснив, що порушення органом місцевого самоврядування процедури вилучення земельної ділянки є підставою для оскарження його рішень в адміністративному судочинстві.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва