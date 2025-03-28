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У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

08:58, 28 березня 2025
Близько 500 дітей підлягають евакуації з небезпечних районів Донецької області.
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
Фото: Getty Images
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Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС Донецької області ухвалила рішення про розширення зони примусової евакуації дітей разом з батьками або іншими законними представниками. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Згідно з новим рішенням, евакуація буде проводитися з сіл Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади, міста Білицьке, селищ Водяне та Чернігівка, сіл Світле та Шевченко Добропільської громади, сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади, а також селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

Загалом, у цих населених пунктах проживає близько 500 дітей.

З початком інтенсивніших ворожих обстрілів, внаслідок яких постраждали та загинули діти, регіональні влади вирішили посилити заходи для забезпечення безпеки. Філашкін закликав мешканців евакуюватися, поки це ще можливо, щоб зберегти життя та здоров’я своїх дітей і близьких.

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