В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Около 500 детей подлежат эвакуации из опасных районов Донецкой области.

Фото: Getty Images

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Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняла решение о расширении зоны принудительной эвакуации детей вместе с родителями или другими законными представителями. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин.

Согласно новому решению, эвакуация будет проводиться из сел Краснополье, Матяшево и Новогришино Криворожской громады, города Белицкое, поселков Водяное и Черниговка, сел Светлое и Шевченко Добропольской громады, сел Куртовка, Кондратовка и Осиково Дружковской громады, а также поселка Новоселовка и села Шандриголово Лиманской громады.

В общем, в этих населенных пунктах проживает около 500 детей.

С началом интенсивных вражеских обстрелов, в результате которых пострадали и погибли дети, региональные власти решили усилить меры по обеспечению безопасности. Филашкин призвал жителей эвакуироваться, пока это еще возможно, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих детей и близких.

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