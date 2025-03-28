Как Дія.QR меняет документооборот в украинских школах

Родители теперь отправляют документы в школы за несколько кликов через Дія.QR.

Фото: Дія

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В Украине все больше школ начинают использовать сервис Дія.QR, позволяющий родителям быстро отправлять цифровые копии документов через приложение Дія. Это значительно упрощает процесс, поскольку теперь не нужно волноваться, если забыли документы дома, или искать ксерокс для их копирования. Достаточно нескольких кликов, и копии документов сразу отправляются на электронную почту школы.

Как работает Дія.QR?

Школа размещает QR-код для отправки документов.

Родители сканируют его через приложение Дія.

Получают запрос на копию документа и удостоверяют его Дія.Подписью.

Дія автоматически создает черновик электронного письма с PDF-копией документа.

Родителям остается только нажать кнопку «Отправить письмо».

Что нужно для использования Дія.QR?

Родителям необходимо иметь документ в Дія и активирован Дія.Подпись.

Школе нужно заказать Дія.QR на портале Дія и разместить QR-код в удобном для родителей месте.

Школьная администрация может уже сейчас подключать Дія.QR, что значительно упрощает процесс передачи документов и экономит время как для родителей, так и для работников учебных заведений.

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