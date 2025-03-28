Как Дія.QR меняет документооборот в украинских школах

В Украине все больше школ начинают использовать сервис Дія.QR, позволяющий родителям быстро отправлять цифровые копии документов через приложение Дія. Это значительно упрощает процесс, поскольку теперь не нужно волноваться, если забыли документы дома, или искать ксерокс для их копирования. Достаточно нескольких кликов, и копии документов сразу отправляются на электронную почту школы.
Как работает Дія.QR?
Что нужно для использования Дія.QR?
Школьная администрация может уже сейчас подключать Дія.QR, что значительно упрощает процесс передачи документов и экономит время как для родителей, так и для работников учебных заведений.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.