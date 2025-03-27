Президент Хорватии Миланович заявил, что «ни один хорватский солдат не поедет в Украину»

Президент Хорватии исключил участие страны в миротворческой миссии в Украине.

Фото: Facebook / Zoran Milanović

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна не отправит своих солдат в Украину в рамках возможных миротворческих миссий. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Ни один хорватский солдат не поедет в Украину ни при каких договоренностях - это полностью исключено», - написал Миланович, подчеркнув, что он выступал с такой позицией во время своих президентских выборов, и это его долг перед избирателями.

Заявление президента было сделано на фоне визита премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Париж, где обсуждалась возможность создания европейского военного контингента в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Миланович подчеркнул, что, по его мнению, никакой миротворческой миссии не может быть, поскольку не выполнены базовые условия для ее реализации.

«Хорватская армия не пойдет на задание, и одна из причин - миссия никогда не состоится, с Хорватией или без нее, потому что элементарные условия для этой миссии не выполнены - мирное соглашение и согласие другой стороны, и это, к сожалению, Россия», - отметил президент.

Миланович также подчеркнул, что Хорватия будет продолжать оказывать Украине помощь в виде вооружения, но участие в миротворческой миссии не планируется.

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