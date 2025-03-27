Что готовы дать США в рамках гарантий безопасности, – вопрос еще не поднимался, – заявил Зеленский

По словам Зеленского, Украина нуждается в постоянной ПВО.

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Украина пока не обсуждала с США, какие конкретно средства они готовы предоставить в рамках гарантий безопасности, но ключевыми элементами таких гарантий должны быть полная защита украинского неба и предоставление авиационного флота. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе.

«Что будут готовы дать Соединенные Штаты Америки? У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что мы это еще не обсуждали с ними. Для меня важно, это я с Трампом обсуждал, я ему сказал, что для нас важны системы противовоздушной обороны. Но не одноразовое какое-то решение, а постоянная действующая система тотальной, полностью стопроцентной защиты украинского неба», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что эффективная воздушная защита должна включать комплексы ПВО, в частности Patriot и NASAMS, а также другие современные системы. Он добавил, что среди гарантий безопасности для Украины важную роль играет авиационный флот, этот вопрос уже обсуждался с европейскими партнерами, но пока не поднимался в переговорах с США.

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