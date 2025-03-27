Що готові дати США в рамках гарантій безпеки, – питання ще не порушувалося, – заявив Зеленський

За словами Зеленського, Україна потребує постійної ППО.

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Україна поки не обговорювала зі США, які конкретно засоби вони готові надати в межах гарантій безпеки, але ключовими елементами таких гарантій мають бути повний захист українського неба та надання авіаційного флоту. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Парижі після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки в Європі.

«Що будуть готові дати Сполучені Штати Америки? У мене немає відповіді на це питання. Тому що ми це ще не обговорювали з ними. Для мене важливо, це я з Трампом обговорював, я йому сказав, що для нас важливі системи протиповітряної оборони. Але не одноразове якесь рішення, а постійна діюча система тотального, повністю стовідсоткового захисту українського неба», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що ефективний повітряний захист має включати комплекси ППО, зокрема Patriot та NASAMS, а також інші сучасні системи. Він додав, що серед гарантій безпеки для України важливу роль відіграє авіаційний флот, це питання вже обговорювалося з європейськими партнерами, але поки не порушувалося у переговорах зі США.

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