Блокування рахунків і розшук – що чекає на порушників мобілізаційних правил

В Україні 26 тисячам громадян заблокували рахунки за порушення мобілізаційних правил.

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З початку року в Україні різко зросла кількість штрафів за порушення правил мобілізації. Загалом 26 тисяч осіб уже зіткнулися з блокуванням банківських рахунків через несплату цих штрафів, повідомляє РБК-Україна.

Посилені правила мобілізації діють майже рік: за неоновлення облікових даних або неявку за повісткою громадянам загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Для юридичних осіб суми ще вищі. У разі несплати можливі додаткові санкції – арешт рахунків або позбавлення водійських прав, що визначається судом.

Однак багато громадян не поспішають сплачувати штрафи, а суди нерідко стають на їхній бік. За словами Максима Боярчукова, керуючого партнера юридичної компанії «Максим Боярчуков та Партнери», з травня 2024 року до березня 2025 року суди розглянули понад 3,7 тисячі справ щодо оскарження штрафів за порушення мобілізаційних вимог. У 78% випадків суди ухвалили рішення на користь громадян.

Як раніше повідомлялося, в Україні від початку 2025 року відкрито 9 658 проваджень через протерміновані та несплачені штрафи від Територіальних центрів комплектування (ТЦК), що практично дорівнює кількості відкритих справ за весь 2023 рік — 10 541 провадження

Основні причини скасування штрафів:

помилки в повістках (неправильно зазначене ім’я або інші неточності);

застосування статті 210-1 КУпАП у випадках, коли вона ще не була чинною на момент порушення;

порушення процедури інформування – неналежне вручення повістки або неправильне повідомлення про розгляд справи.

У деяких випадках суди навіть перевіряли трекери «Укрпошти» і встановлювали, що повістки поверталися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) пізніше, ніж було призначено дату явки. Так, Восьмий апеляційний суд визнав, що людина фізично не могла отримати повістку вчасно, оскільки її повернули назад до ТЦК лише наступного дня після призначеної дати явки.

Юристи застерігають, що судові рішення на користь громадян стосуються переважно випадків, коли дійсно були порушення з боку ТЦК або помилки в документах. Водночас значна частина штрафів накладається законно – за фактичне ігнорування повісток та невиконання мобілізаційних зобов’язань. За оцінками, свої облікові дані за 2024 рік так і не оновили понад 6 мільйонів українців.

Чи можна скасувати штраф без суду?

Багато українців помітили, що їхній додаток «Резерв+» світиться червоним із підписом «зафіксовано порушення військового обліку». У більшості випадків це означає, що справу передано поліції, яка може оголосити людину в розшук. У такому разі перевірка на блокпості може призвести до примусового доправлення до територіального центру комплектування (ТЦК) для з’ясування деталей.

Однак іноді громадянам вдається знятися з розшуку без судового розгляду, якщо вони доведуть у військкоматі, що не отримували повістку.

Черги на зняття з розшуку

У Бучанському ТЦК на Київщині сформувалася велика черга з чоловіків, які хочуть знятися з розшуку. Цим питанням займається єдиний кабінет, співробітник якого працює лише кілька годин на день з перервою на обід. За цей час він встигає прийняти 2-3 особи, тож процес розтягується на тижні. Очікування настільки довге, що чоловіки створили окремий чат для координації. У черзі є як власники броні чи відстрочок, так і ті, хто не з’явився за повісткою вчасно.

Процедура така: людина звертається до ТЦК, заявляє, що не отримувала повістку, і отримує направлення в міськраду або «Укрпошту» для підтвердження цього факту. Збір необхідного документа може зайняти понад тиждень. Після цього, повернувшись із довідкою, можна розраховувати на зняття з розшуку без сплати штрафу.

Автоматичний розшук і помилки в системі

Часто чоловіки виявляють себе «в розшуку» випадково. Наприклад, один військовий дізнався про це, вже рік воюючи на передовій під Покровськом. Інші потрапляють у списки через затримку оновлення даних – наприклад, інформація про трьох дітей не підтягнулася з реєстрів ДРАЦСу.

Працівники військкоматів визнають такі випадки, але наголошують, що це не навмисне створення перепон, а наслідок перевантаженості системи. Якщо людина має документальні докази, що повістку не отримувала, юридичний відділ ТЦК зазвичай йде назустріч.

Чи позбавляють водійських прав за несплату штрафів?

Ще один інструмент впливу – позбавлення права керувати автомобілем. Це можливо лише за рішенням суду. Проте, попри рік дії посилених мобілізаційних правил, цей метод застосовувався нечасто. Перший офіційний випадок стався лише в лютому 2025 року.

Адвокат Олена Хоменко зазначає, що на всю країну таких справ не більше 50. Основні причини рідкісного застосування: завантаженість судів під час воєнного стану, часті повітряні тривоги, перебої з електропостачанням та необхідність сплати судового збору, що не закладений у бюджет ТЦК.

Натомість блокування банківських рахунків застосовується частіше. За даними Міністерства юстиції, наразі таким чином покарано 26 тисяч осіб.

Як уникнути судових справ?

Юристи радять не ігнорувати штрафи та намагатися вирішувати питання безпосередньо в ТЦК. Якщо є сумніви щодо правомірності штрафу, краще одразу зібрати документи, що підтверджують відстрочку або відсутність отриманої повістки.

ТЦК має три місяці для накладення штрафу за порушення військового обліку

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають три місяці для реалізації постанови про адміністративне стягнення у разі порушення правил військового обліку.

«Якщо було скоєне адмінпорушення, повʼязане з правилами військового обліку, а потім накладена постанова про штраф, то у ТЦК та СП дійсно є три місяці на те, щоб реалізувати цю постанову», – пояснює юрист практики військового права ЮК «Приходько та Партнери» Данило Гончаренко.

Щодо термінів накладення адміністративного стягнення, то відповідно до законодавства його можуть застосувати протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

«Якщо людина порушила правила військового обліку, і це було виявлено, то у ТЦК є три місяці на ухвалу постанови про штраф. Але це стосується лише адмінвідповідальності. Дані строки жодним чином не стосуються розшуку, не знімають з особи обовʼязку оновити данні, пройти ВЛК тощо. В той час як адміністративна відповідальність може бути погашена, розшук людині ніхто не зніме, він залишиться», – зазначає Гончаренко.

Юрист також наголошує, що навіть у разі закриття адміністративного провадження факт порушення правил обліку залишається.

«Законодавство чітко прописує, яким чином можна позбутися розшуку: самому особисто звернутися до ТЦК, оновити дані в Резерв+ і тому подібне», – підсумовує він.

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