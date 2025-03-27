Рейдерське захоплення – на Осокорках куниця зайняла третій поверх будинку

Рятувальникам довелося виселяли тварину з будинку, на що вона чинила опір.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на Осокорках куниця вирішила оселитися на третьому поверсі приватного будинку й відмовлялася його залишати. На допомогу викликали рятувальників Kyiv Animal Rescue Group.

За словами власників будинку, тварина пробралася на горище й почала поводитися так, ніби це її територія. Куниця не просто не збиралася йти, а й реагувала агресивно на спроби людей її виселити.

Рятувальникам довелося докласти зусиль, аби вилучити пухнасту «самозаселенку». Вона активно чинила опір і всю дорогу до лісу, де її випустили, демонструвала своє невдоволення.

Kyiv Animal Rescue Group нагадують, що дикі тварини можуть випадково потрапляти до людських осель у пошуках їжі або сховку, і в таких ситуаціях краще звертатися до фахівців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.