Рейдерский захват – на Осокорках куница заняла третий этаж дома

Спасателям пришлось выселять животное из дома, на что оно оказало сопротивление.

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В Киеве на Осокорках куница решила поселиться на третьем этаже частного дома и отказывалась его покидать. На помощь вызвали спасателей Kyiv Animal Rescue Group.

По словам владельцев дома, животное пробралось на чердак и начало вести себя так, будто это его территория. Куница не просто не собиралась уходить, но и реагировала агрессивно на попытки людей ее выселить.

Спасателям пришлось приложить усилия, чтобы изъять пушистую «самозаселенку». Она активно сопротивлялась и всю дорогу до леса, где ее выпустили, демонстрировала свое недовольство.

Kyiv Animal Rescue Group напоминают, что дикие животные могут случайно попадать в человеческие дома в поисках пищи или укрытия, и в таких ситуациях лучше обращаться к специалистам.

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