Судья-блогер оказался в осаде общественности – теперь за критику антикоррупционных органов, ВККС, активистов и нецензурную лексику

Судью Дмитрия Кривенко, известного также как «Дмитрий Липовецкий», снова обвинили в неуважении к СМИ, общественности и органам государственной власти.

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Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 26 марта 2025 года открыла очередное дисциплинарное дело в отношении судьи Липовецкого райсуда Винницкой области и волонтера Дмитрия Кривенко.

Причины – публичная критика судьей антикоррупционных органов (НАБУ, НАПК), правоохранительных органов и Верховной Рады с использованием нецензурной лексики.

Автором жалобы, поданной в феврале, стала грантовая организация «Фундация DEJURE».

В этот раз общественная организация оказалась недовольна уже контентом личной страницы Дмитрия Кривенко в Facebook.

Так, согласно выводам общественности, судья «систематически выражает свое пренебрежение» к НАБУ, НАПК, ГБР, НПУ и Верховной Раде, «агрессивно критикует корпоративное управление, наблюдательные и антикоррупционные советы», «использует вульгарные слова и унизительные сравнения» относительно НАПК, НАБУ, ВККС.

Кроме того, общественности не понравилось, что судья критикует текущую судебную реформу.

Вторая дисциплинарная палата на основании предложения дисциплинарного инспектора согласилась с необходимостью открытия дисциплинарного дела в связи с нарушением судьей норм Кодекса судейской этики.

«Пользование судьей социальными сетями должно быть сдержанным, умеренным и осторожным. Судья может размещать, комментировать только ту информацию, использование которой не наносит вреда авторитету судьи и судебной власти», - говорится в решении дисциплинарной палаты.

Напомним, что это уже второе дисциплинарное дело, открытое в отношении Дмитрия Кривенко.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 3 марта Первая дисциплинарная палата ВСП также открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Дмитрия Кривенко.

Тогда к судье, известному также как YouTube-блогер «Дмитрий Липовецкий», возникли претензии в связи с критикой им общественных активистов, правоохранительных органов, органов судейского управления, ТЦК и СП, НАБУ и т. д.

Также общественность была недовольна тем, что судья в своих блогах использует ненормативную лексику.

Автор: Вячеслав Хрипун

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