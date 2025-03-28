Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судья-блогер оказался в осаде общественности – теперь за критику антикоррупционных органов, ВККС, активистов и нецензурную лексику

07:30, 28 марта 2025
Судью Дмитрия Кривенко, известного также как «Дмитрий Липовецкий», снова обвинили в неуважении к СМИ, общественности и органам государственной власти.
Судья-блогер оказался в осаде общественности – теперь за критику антикоррупционных органов, ВККС, активистов и нецензурную лексику
Скриншот
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 26 марта 2025 года открыла очередное дисциплинарное дело в отношении судьи Липовецкого райсуда Винницкой области и волонтера Дмитрия Кривенко

Причины – публичная критика судьей антикоррупционных органов (НАБУ, НАПК), правоохранительных органов и Верховной Рады с использованием нецензурной лексики. 

Автором жалобы, поданной в феврале, стала грантовая организация «Фундация DEJURE». 

В этот раз общественная организация оказалась недовольна уже контентом личной страницы Дмитрия Кривенко в Facebook. 

Так, согласно выводам общественности, судья «систематически выражает свое пренебрежение» к НАБУ, НАПК, ГБР, НПУ и Верховной Раде, «агрессивно критикует корпоративное управление, наблюдательные и антикоррупционные советы», «использует вульгарные слова и унизительные сравнения» относительно НАПК, НАБУ, ВККС. 

Кроме того, общественности не понравилось, что судья критикует текущую судебную реформу. 

Вторая дисциплинарная палата на основании предложения дисциплинарного инспектора согласилась с необходимостью открытия дисциплинарного дела в связи с нарушением судьей норм Кодекса судейской этики. 

«Пользование судьей социальными сетями должно быть сдержанным, умеренным и осторожным. Судья может размещать, комментировать только ту информацию, использование которой не наносит вреда авторитету судьи и судебной власти», - говорится в решении дисциплинарной палаты. 

Напомним, что это уже второе дисциплинарное дело, открытое в отношении Дмитрия Кривенко

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 3 марта Первая дисциплинарная палата ВСП также открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Дмитрия Кривенко. 

Тогда к судье, известному также как YouTube-блогер «Дмитрий Липовецкий», возникли претензии в связи с критикой им общественных активистов, правоохранительных органов, органов судейского управления, ТЦК и СП, НАБУ и т. д. 

Также общественность была недовольна тем, что судья в своих блогах использует ненормативную лексику.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил, должен ли нотариус, не проверивший наличие ареста на квартиру при удостоверении договора, возместить ущерб

В кассационной жалобе представитель потерпевшей указывал, что ущерб был причинен именно в связи с небрежными действиями нотариуса, которая сделала запрос в Реестр прав на недвижимое имущество только по регистрационному номеру объекта, из-за чего не были получены данные о наличии ареста на квартиру.

Депутаты предлагают усилить значение отдельных определений судей для инициирования ответственности адвокатов

В закон об адвокатуре предлагают внести изменения, расширяющие основания для дисциплинарного производства в отношении адвокатов.

Судья-блогер оказался в осаде общественности – теперь за критику антикоррупционных органов, ВККС, активистов и нецензурную лексику

Судью Дмитрия Кривенко, известного также как «Дмитрий Липовецкий», снова обвинили в неуважении к СМИ, общественности и органам государственной власти.

Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді