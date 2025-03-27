Тишина в Черном море нужна россиянам, украинский коридор давно работает без них – Зеленский

По словам Зеленского, Россия теряла в Черном море, поэтому ей выгодна «тишина».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «тишина в Черном море» была выгодна именно России, поскольку Украина уже давно поддерживает гуманитарный коридор без участия российской стороны. По его словам, коридор продовольственной безопасности работает без России, и это важно для обеспечения снабжения.

Он также подчеркнул, что Украина поддерживает окончание боевых действий и готова к прекращению огня. В то же время президент выразил готовность к обсуждению вопросов энергетики, гражданской инфраструктуры и поддержания мира в Черном море.

«Тишина в Черном море - это то, что нужно русским. Они там теряли. А у нас коридор Food Security (продовольственная безопасность - ред.) работает без русских уже давно. Но мы безусловно за окончание огня, прекращение огня. Поэтому мы готовы и на энергетику, и на гражданскую инфраструктуру, и на тишину в море», - отметил Зеленский.

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