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Тиша в Чорному морі потрібна росіянам, український коридор давно працює без них – Зеленський

18:35, 27 березня 2025
За словами Зеленського, Росія втрачала в Чорному морі, тому їй вигідна «тиша».
Тиша в Чорному морі потрібна росіянам, український коридор давно працює без них – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що «тиша в Чорному морі» була вигідна саме Росії, оскільки Україна вже давно підтримує гуманітарний коридор без участі російської сторони. За його словами, коридор продовольчої безпеки працює без Росії, і це важливо для забезпечення постачання.

Він також підкреслив, що Україна підтримує закінчення бойових дій і готова до припинення вогню. Водночас президент висловив готовність до обговорення питань енергетики, цивільної інфраструктури та підтримки миру в Чорному морі.

«Тиша в Чорному морі – це те, що потрібно русскім. Вони там втрачали. А у нас коридор Food Security (продовольча безпека – ред.) працює без русскіх вже давно. Але ми безумовно за закінчення вогню, припинення вогню. Тому ми готові й на енергетику, і на цивільну інфраструктуру, і на тишу в морі», – зазначив Зеленський.

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Володимир Зеленський Чорне море

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