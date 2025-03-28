На Львівщині судитимуть ділка, який за 15000 євро обіцяв ухилянту виїзд за кордон у вагоні поїзда

Зловмисника затримали після отримання всієї обумовленої суми коштів.

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На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 66-річного львів’янина, який влітку 2024 року організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіка призовного віку за кордон, зокрема, у Польщу.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, фігурант за 7 000 доларів США мав посприяти з підготовкою документів, які нададуть нібито законні підстави для безперешкодного перетину держкордону.

Проте у вересні обвинувачений запропонував інший варіант для реалізації плану переправлення: «клієнт» мав перетнути кордон як помічник машиніста у вантажному вагоні потяга, який прямуватиме зі Львова. Якщо з цим виникнуть проблеми, то військовозобов’язаний мав заховатися у вагоні-купе іншого потяга і так виїхати за кордон. Ціна такої послуги становила 15 000 євро.

Обвинуваченого затримали після отримання всієї обумовленої суми коштів.

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