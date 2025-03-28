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Во Львовской области будут судить дельца, который за 15000 евро обещал уклонисту выезд за границу в вагоне поезда

07:54, 28 марта 2025
Злоумышленника задержали после получения всей оговоренной суммы денег.
Во Львовской области будут судить дельца, который за 15000 евро обещал уклонисту выезд за границу в вагоне поезда
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Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 66-летнего львовянина, который летом 2024 года организовал противоправную схему получения прибыли от незаконной переправки мужчины призывного возраста за границу, в частности, в Польшу.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, фигурант за 7 000 долларов США должен был помочь в подготовке документов, которые якобы предоставят законные основания для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Однако в сентябре обвиняемый предложил другой вариант реализации плана переправки: «клиент» должен был пересечь границу как помощник машиниста в грузовом вагоне поезда, который отправляется из Львова. Если с этим возникнут проблемы, то военнообязанный должен был спрятаться в купейном вагоне другого поезда и так выехать за границу. Стоимость такой услуги составляла 15 000 евро.

Обвиняемого задержали после получения всей оговоренной суммы денег.

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прокуратура

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