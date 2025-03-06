Суддю-блогера язик довів до Вищої ради правосуддя

У судді Дмитра Кривенка, відомого також як «Дмитро Липовецький», виникли проблеми через висловлювання на YouTube.

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Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 3 березня 2025 року відкрила дисциплінарну справу стосовно судді та голови Липовецького районного суду Вінницької області Дмитра Кривенка.

Суддя Дмитро Кривенко, відомий також як блогер «Дмитро Липовецький», з 2021 року веде на YouTube власний канал.

У відповідних трансляціях суддя, іноді в не зовсім коректній формі, нерідко критикує різноманітних громадських активістів, зокрема й тих, що зривають судові засідання, правоохоронні органи, а також органи суддівського врядування.

Також суддя час від час коментує політичні події у державі, дії ТЦК та СП, діяльність НАБУ, Національної поліції, органів влади тощо.

Блогерська діяльність Дмитра Кривенка неодноразово викликала претензії з боку деяких громадських організацій, представники яких навіть погрожували судді.

Також до судді виникали претензії й у зв’язку з використанням нецензурної лексики у своїх блогах.

У підсумку, у червні 2024 року стосовно судді до ВРП надійшла дисциплінарна скарга.

Перша дисциплінарна палата, на підставі пропозиції дисциплінарного інспектора, погодилася з необхідністю відкриття дисциплінарної справи у зв’язку з порушенням суддею норм Кодексу суддівської етики.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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