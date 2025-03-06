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Судью-блогера язык довел до Высшего совета правосудия

12:27, 6 марта 2025
У судьи Дмитрия Кривенко, известного также как «Дмитрий Липовецкий», возникли проблемы из-за высказываний на YouTube.
Судью-блогера язык довел до Высшего совета правосудия
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Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 3 марта 2025 года открыла дисциплинарное дело в отношении судьи и председателя Липовецкого районного суда Винницкой области Дмитрия Кривенко.

Судья Дмитрий Кривенко, известный также как блогер «Дмитрий Липовецкий», с 2021 года ведет на YouTube собственный канал.

В соответствующих трансляциях судья, иногда в не совсем корректной форме, нередко критикует различных общественных активистов, в том числе срывающих судебные заседания, правоохранительные органы, а также органы судейского управления.

Также судья время от времени комментирует политические события в государстве, действия ТЦК и СП, деятельность НАБУ, Национальной полиции, органов власти.

Блогерская деятельность Дмитрия Кривенко не раз вызывала претензии со стороны некоторых общественных организаций, представители которых даже угрожали судье.

Также к судье возникали претензии и в связи с использованием нецензурной лексики в блогах.

В итоге, в июне 2024 года в отношении судьи в ВСП поступила дисциплинарная жалоба.

Первая дисциплинарная палата на основании предложения дисциплинарного инспектора согласилась с необходимостью открытия дисциплинарного дела в связи с нарушением судьей норм Кодекса судейской этики.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВСП

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