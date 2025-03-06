Судью-блогера язык довел до Высшего совета правосудия

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 3 марта 2025 года открыла дисциплинарное дело в отношении судьи и председателя Липовецкого районного суда Винницкой области Дмитрия Кривенко.
Судья Дмитрий Кривенко, известный также как блогер «Дмитрий Липовецкий», с 2021 года ведет на YouTube собственный канал.
В соответствующих трансляциях судья, иногда в не совсем корректной форме, нередко критикует различных общественных активистов, в том числе срывающих судебные заседания, правоохранительные органы, а также органы судейского управления.
Также судья время от времени комментирует политические события в государстве, действия ТЦК и СП, деятельность НАБУ, Национальной полиции, органов власти.
Блогерская деятельность Дмитрия Кривенко не раз вызывала претензии со стороны некоторых общественных организаций, представители которых даже угрожали судье.
Также к судье возникали претензии и в связи с использованием нецензурной лексики в блогах.
В итоге, в июне 2024 года в отношении судьи в ВСП поступила дисциплинарная жалоба.
Первая дисциплинарная палата на основании предложения дисциплинарного инспектора согласилась с необходимостью открытия дисциплинарного дела в связи с нарушением судьей норм Кодекса судейской этики.
Автор: Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.