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Суддя-блогер опинився в облозі громадськості – тепер за критику антикорупційних органів, ВККС, активістів та нецензурну лексику

07:30, 28 березня 2025
Суддю Дмитра Кривенка, відомого також як «Дмитро Липовецький», знову звинуватили у неповазі до ЗМІ, громадськості та органів державної влади.
Суддя-блогер опинився в облозі громадськості – тепер за критику антикорупційних органів, ВККС, активістів та нецензурну лексику
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Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 26 березня 2025 року відкрила чергову дисциплінарну справу стосовно судді Липовецького райсуду Вінницької області та волонтера Дмитра Кривенка.

Підстава – публічна критика суддею антикорупційних органів (НАБУ, НАЗК), правоохоронних органів та Верховної Ради з використанням нецензурної лексики.

Автором скарги, яка була подана у лютому, стала грантова організація «Фундація DEJURE».  

На цей раз громадська організація незадоволена вже контентом особистої сторінки Дмитра Кривенка у Facebook.

Так, згідно з висновками громадськості, суддя «систематично висловлює свою зневагу» до НАБУ, НАЗК, ДБР, НПУ та Верховної Ради, «агресивно критикує корпоративне управління, наглядові та антикорупційні ради», «використовує вульгарні слова та принизливі порівняння» щодо НАЗК, НАБУ, ВККС.

Крім того, громадськості не сподобалося, що суддя критикує поточну судову реформу.

Друга дисциплінарна палата, на підставі пропозиції дисциплінарного інспектора, погодилася з необхідністю відкриття дисциплінарної справи у зв’язку з порушенням суддею норм Кодексу суддівської етики.

«Користування суддею соціальними мережами має бути стриманим, поміркованим та обережним. Суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади», - зазначено у рішенні дисциплінарної палати.

Нагадаємо, що це вже друга дисциплінарна справа, відкрита стосовно Дмитра Кривенка.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 3 березня Перша дисциплінарна палата ВРП також відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Дмитра Кривенка.

Тоді до судді, відомого також як YouTube-блогер «Дмитро Липовецький», виникли претензії у зв’язку з критикою ним громадських активістів, правоохоронних органів, органів суддівського врядування, ТЦК та СП, НАБУ тощо.

Також громадськість була незадоволена тим, що суддя час від часу у своїх відео блогах використовує нецензурну лексику.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС

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