Практика судов
  1. В Украине

Блокировка счетов и розыск – что ждет нарушителей мобилизационных правил

19:34, 27 марта 2025
В Украине 26 тысячам граждан заблокировали счета за нарушение мобилизационных правил.
Блокировка счетов и розыск – что ждет нарушителей мобилизационных правил
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала года в Украине резко возросло количество штрафов за нарушение правил мобилизации. В целом 26 тысяч человек уже столкнулись с блокировкой банковских счетов из-за неуплаты этих штрафов, сообщает РБК-Украина.

Ужесточенные правила мобилизации действуют почти год: за необновление учетных данных или неявку по повестке гражданам грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Для юридических лиц суммы еще выше. В случае неуплаты возможны дополнительные санкции - арест счетов или лишение водительских прав, что определяется судом.

Однако многие граждане не спешат платить штрафы, а суды нередко становятся на их сторону. По словам Максима Боярчукова, управляющего партнера юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры», с мая 2024 года по март 2025 года суды рассмотрели более 3,7 тысячи дел по обжалованию штрафов за нарушение мобилизационных требований. В 78% случаев суды приняли решение в пользу граждан.

Как ранее сообщалось, в Украине с начала 2025 года открыто 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от Территориальных центров комплектования (ТЦК), что практически равно количеству открытых дел за весь 2023 год - 10 541 производство

Основные причины отмены штрафов:

  • ошибки в повестках (неправильно указанное имя или другие неточности);
  • применение статьи 210-1 КУоАП в случаях, когда она еще не действовала на момент нарушения;
  • нарушение процедуры информирования - ненадлежащее вручение повестки или неправильное уведомление о рассмотрении дела.

В некоторых случаях суды даже проверяли трекеры «Укрпочты» и устанавливали, что повестки возвращались в территориальные центры комплектования (ТЦК) позже, чем была назначена дата явки. Так, Восьмой апелляционный суд признал, что человек физически не мог получить повестку вовремя, поскольку ее вернули обратно в ТЦК только на следующий день после назначенной даты явки.

Юристы предостерегают, что судебные решения в пользу граждан касаются преимущественно случаев, когда действительно были нарушения со стороны ТЦК или ошибки в документах. В то же время значительная часть штрафов накладывается законно - за фактическое игнорирование повесток и невыполнение мобилизационных обязательств. По оценкам, свои учетные данные за 2024 год так и не обновили более 6 миллионов украинцев.

Можно ли отменить штраф без суда?

Многие украинцы заметили, что их приложение «Резерв+» светится красным с подписью «зафиксировано нарушение воинского учета». В большинстве случаев это означает, что дело передано полиции, которая может объявить человека в розыск. В таком случае проверка на блокпосте может привести к принудительной доставке в территориальный центр комплектования (ТЦК) для выяснения деталей.

Однако иногда гражданам удается сняться с розыска без судебного разбирательства, если они докажут в военкомате, что не получали повестку.

Очереди на снятие с розыска

В Бучанском ТЦК на Киевщине сформировалась большая очередь из мужчин, которые хотят сняться с розыска. Этим вопросом занимается единственный кабинет, сотрудник которого работает всего несколько часов в день с перерывом на обед. За это время он успевает принять 2-3 человека, поэтому процесс растягивается на недели. Ожидание настолько долгое, что мужчины создали отдельный чат для координации. В очереди есть как владельцы брони или отсрочек, так и те, кто не явился по повестке вовремя.

Процедура такова: человек обращается в ТЦК, заявляет, что не получал повестку, и получает направление в горсовет или «Укрпочту» для подтверждения этого факта. Сбор необходимого документа может занять более недели. После этого, вернувшись со справкой, можно рассчитывать на снятие с розыска без уплаты штрафа.

Автоматический розыск и ошибки в системе

Часто мужчины обнаруживают себя «в розыске» случайно. Например, один военный узнал об этом, уже год воюя на передовой под Покровском. Другие попадают в списки из-за задержки обновления данных - например, информация о трех детях не подтянулась из реестров ГРАГСа.

Работники военкоматов признают такие случаи, но отмечают, что это не умышленное создание препятствий, а следствие перегруженности системы. Если человек имеет документальные доказательства, что повестку не получал, юридический отдел ТЦК обычно идет навстречу.

Лишают ли водительских прав за неуплату штрафов?

Еще один инструмент воздействия - лишение права управлять автомобилем. Это возможно только по решению суда. Однако, несмотря на год действия усиленных мобилизационных правил, этот метод применялся нечасто. Первый официальный случай произошел только в феврале 2025 года.

Адвокат Елена Хоменко отмечает, что на всю страну таких дел не более 50. Основные причины редкого применения: загруженность судов во время военного положения, частые воздушные тревоги, перебои с электроснабжением и необходимость уплаты судебного сбора, который не заложен в бюджет ТЦК.

Зато блокировка банковских счетов применяется чаще. По данным Министерства юстиции, сейчас таким образом наказано 26 тысяч человек.

Как избежать судебных дел?

Юристы советуют не игнорировать штрафы и пытаться решать вопрос непосредственно в ТЦК. Если есть сомнения в правомерности штрафа, лучше сразу собрать документы, подтверждающие отсрочку или отсутствие полученной повестки.

ТЦК имеет три месяца для наложения штрафа за нарушение воинского учета

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют три месяца для реализации постановления об административном взыскании в случае нарушения правил воинского учета.

«Если было совершено админнарушение, связанное с правилами воинского учета, а затем наложено постановление о штрафе, то у ТЦК и СП действительно есть три месяца на то, чтобы реализовать это постановление», - объясняет юрист практики военного права ЮК «Приходько и Партнеры» Даниил Гончаренко.

Что касается сроков наложения административного взыскания, то в соответствии с законодательством его могут применить в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

«Если человек нарушил правила воинского учета, и это было обнаружено, то у ТЦК есть три месяца на вынесение постановления о штрафе. Но это касается только админответственности. Данные сроки никоим образом не касаются розыска, не снимают с лица обязанности обновить данные, пройти ВВК и тому подобное. В то время как административная ответственность может быть погашена, розыск человеку никто не снимет, он останется», - отмечает Гончаренко.

Юрист также отмечает, что даже в случае закрытия административного производства факт нарушения правил учета остается.

«Законодательство четко прописывает, каким образом можно избавиться от розыска: самому лично обратиться в ТЦК, обновить данные в Резерв+ и тому подобное», - заключает он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

розыск штраф / штрафы ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді