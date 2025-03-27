Блокировка счетов и розыск – что ждет нарушителей мобилизационных правил

В Украине 26 тысячам граждан заблокировали счета за нарушение мобилизационных правил.

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С начала года в Украине резко возросло количество штрафов за нарушение правил мобилизации. В целом 26 тысяч человек уже столкнулись с блокировкой банковских счетов из-за неуплаты этих штрафов, сообщает РБК-Украина.

Ужесточенные правила мобилизации действуют почти год: за необновление учетных данных или неявку по повестке гражданам грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Для юридических лиц суммы еще выше. В случае неуплаты возможны дополнительные санкции - арест счетов или лишение водительских прав, что определяется судом.

Однако многие граждане не спешат платить штрафы, а суды нередко становятся на их сторону. По словам Максима Боярчукова, управляющего партнера юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры», с мая 2024 года по март 2025 года суды рассмотрели более 3,7 тысячи дел по обжалованию штрафов за нарушение мобилизационных требований. В 78% случаев суды приняли решение в пользу граждан.

Как ранее сообщалось, в Украине с начала 2025 года открыто 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от Территориальных центров комплектования (ТЦК), что практически равно количеству открытых дел за весь 2023 год - 10 541 производство

Основные причины отмены штрафов:

ошибки в повестках (неправильно указанное имя или другие неточности);

применение статьи 210-1 КУоАП в случаях, когда она еще не действовала на момент нарушения;

нарушение процедуры информирования - ненадлежащее вручение повестки или неправильное уведомление о рассмотрении дела.

В некоторых случаях суды даже проверяли трекеры «Укрпочты» и устанавливали, что повестки возвращались в территориальные центры комплектования (ТЦК) позже, чем была назначена дата явки. Так, Восьмой апелляционный суд признал, что человек физически не мог получить повестку вовремя, поскольку ее вернули обратно в ТЦК только на следующий день после назначенной даты явки.

Юристы предостерегают, что судебные решения в пользу граждан касаются преимущественно случаев, когда действительно были нарушения со стороны ТЦК или ошибки в документах. В то же время значительная часть штрафов накладывается законно - за фактическое игнорирование повесток и невыполнение мобилизационных обязательств. По оценкам, свои учетные данные за 2024 год так и не обновили более 6 миллионов украинцев.

Можно ли отменить штраф без суда?

Многие украинцы заметили, что их приложение «Резерв+» светится красным с подписью «зафиксировано нарушение воинского учета». В большинстве случаев это означает, что дело передано полиции, которая может объявить человека в розыск. В таком случае проверка на блокпосте может привести к принудительной доставке в территориальный центр комплектования (ТЦК) для выяснения деталей.

Однако иногда гражданам удается сняться с розыска без судебного разбирательства, если они докажут в военкомате, что не получали повестку.

Очереди на снятие с розыска

В Бучанском ТЦК на Киевщине сформировалась большая очередь из мужчин, которые хотят сняться с розыска. Этим вопросом занимается единственный кабинет, сотрудник которого работает всего несколько часов в день с перерывом на обед. За это время он успевает принять 2-3 человека, поэтому процесс растягивается на недели. Ожидание настолько долгое, что мужчины создали отдельный чат для координации. В очереди есть как владельцы брони или отсрочек, так и те, кто не явился по повестке вовремя.

Процедура такова: человек обращается в ТЦК, заявляет, что не получал повестку, и получает направление в горсовет или «Укрпочту» для подтверждения этого факта. Сбор необходимого документа может занять более недели. После этого, вернувшись со справкой, можно рассчитывать на снятие с розыска без уплаты штрафа.

Автоматический розыск и ошибки в системе

Часто мужчины обнаруживают себя «в розыске» случайно. Например, один военный узнал об этом, уже год воюя на передовой под Покровском. Другие попадают в списки из-за задержки обновления данных - например, информация о трех детях не подтянулась из реестров ГРАГСа.

Работники военкоматов признают такие случаи, но отмечают, что это не умышленное создание препятствий, а следствие перегруженности системы. Если человек имеет документальные доказательства, что повестку не получал, юридический отдел ТЦК обычно идет навстречу.

Лишают ли водительских прав за неуплату штрафов?

Еще один инструмент воздействия - лишение права управлять автомобилем. Это возможно только по решению суда. Однако, несмотря на год действия усиленных мобилизационных правил, этот метод применялся нечасто. Первый официальный случай произошел только в феврале 2025 года.

Адвокат Елена Хоменко отмечает, что на всю страну таких дел не более 50. Основные причины редкого применения: загруженность судов во время военного положения, частые воздушные тревоги, перебои с электроснабжением и необходимость уплаты судебного сбора, который не заложен в бюджет ТЦК.

Зато блокировка банковских счетов применяется чаще. По данным Министерства юстиции, сейчас таким образом наказано 26 тысяч человек.

Как избежать судебных дел?

Юристы советуют не игнорировать штрафы и пытаться решать вопрос непосредственно в ТЦК. Если есть сомнения в правомерности штрафа, лучше сразу собрать документы, подтверждающие отсрочку или отсутствие полученной повестки.

ТЦК имеет три месяца для наложения штрафа за нарушение воинского учета

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют три месяца для реализации постановления об административном взыскании в случае нарушения правил воинского учета.

«Если было совершено админнарушение, связанное с правилами воинского учета, а затем наложено постановление о штрафе, то у ТЦК и СП действительно есть три месяца на то, чтобы реализовать это постановление», - объясняет юрист практики военного права ЮК «Приходько и Партнеры» Даниил Гончаренко.

Что касается сроков наложения административного взыскания, то в соответствии с законодательством его могут применить в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

«Если человек нарушил правила воинского учета, и это было обнаружено, то у ТЦК есть три месяца на вынесение постановления о штрафе. Но это касается только админответственности. Данные сроки никоим образом не касаются розыска, не снимают с лица обязанности обновить данные, пройти ВВК и тому подобное. В то время как административная ответственность может быть погашена, розыск человеку никто не снимет, он останется», - отмечает Гончаренко.

Юрист также отмечает, что даже в случае закрытия административного производства факт нарушения правил учета остается.

«Законодательство четко прописывает, каким образом можно избавиться от розыска: самому лично обратиться в ТЦК, обновить данные в Резерв+ и тому подобное», - заключает он.

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