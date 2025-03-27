Президент Хорватії Міланович заявив, що «жоден хорватський солдат не поїде в Україну»

Президент Хорватії виключив участь країни в миротворчій місії в Україні.

Фото: Facebook / Zoran Milanović

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Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що його країна не відправить своїх солдатів до України в рамках можливих миротворчих місій. Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Жоден хорватський солдат не поїде в Україну за жодних домовленостей - це повністю виключено», — написав Міланович, підкресливши, що він виступав із такою позицією під час своїх президентських виборів, і це його обов'язок перед виборцями.

Заява президента була зроблена на фоні візиту прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича до Парижа, де обговорювалася можливість створення європейського військового контингенту в рамках майбутньої мирної угоди з Росією. Міланович наголосив, що, на його думку, жодної миротворчої місії не може бути, оскільки не виконано базових умов для її реалізації.

«Хорватська армія не піде на завдання, і одна з причин - місія ніколи не відбудеться, з Хорватією чи без неї, тому що елементарні умови для цієї місії не виконані - мирна угода і згода іншої сторони, і це, на жаль, Росія», — зазначив президент.

Міланович також підкреслив, що Хорватія продовжуватиме надавати Україні допомогу у вигляді озброєння, але участь у миротворчій місії не планується.

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