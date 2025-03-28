Як Дія.QR змінює документообіг в українських школах

В Україні дедалі більше шкіл починають використовувати сервіс Дія.QR, що дозволяє батькам швидко надсилати цифрові копії документів через додаток Дія. Це значно спрощує процес, оскільки тепер не потрібно хвилюватися, якщо забули документи вдома, чи шукати ксерокс для їх копіювання. Достатньо кількох кліків, і копії документів одразу відправляються на електронну пошту школи.
Як працює Дія.QR?
Що потрібно для використання Дія.QR?
Шкільна адміністрація може вже зараз підключати Дія.QR, що значно спрощує процес передачі документів та економить час як для батьків, так і для працівників навчальних закладів.
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