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Як Дія.QR змінює документообіг в українських школах

10:35, 28 березня 2025
Батьки тепер надсилають документи до шкіл за кілька кліків через Дія.QR.
Як Дія.QR змінює документообіг в українських школах
Фото: Дія
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В Україні дедалі більше шкіл починають використовувати сервіс Дія.QR, що дозволяє батькам швидко надсилати цифрові копії документів через додаток Дія. Це значно спрощує процес, оскільки тепер не потрібно хвилюватися, якщо забули документи вдома, чи шукати ксерокс для їх копіювання. Достатньо кількох кліків, і копії документів одразу відправляються на електронну пошту школи.

Як працює Дія.QR?

  • Школа розміщує QR-код для надсилання документів.
  • Батьки сканують його через додаток Дія.
  • Отримують запит на копію документа та засвідчують його Дія.Підписом.
  • Дія автоматично створює чернетку електронного листа з PDF-копією документа.
  • Батькам залишається лише натиснути кнопку «Відправити лист».

Що потрібно для використання Дія.QR?

  • Батькам необхідно мати документ у Дії та активований Дія.Підпис.
  • Школі потрібно замовити Дія.QR на порталі Дія та розмістити QR-код у зручному для батьків місці.

Шкільна адміністрація може вже зараз підключати Дія.QR, що значно спрощує процес передачі документів та економить час як для батьків, так і для працівників навчальних закладів.

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Дія школа

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