Турецкие телеканалы наказали за освещение митингов

Турецкий совет по радио и телевидению наказал четыре телеканала за освещение митингов в поддержку Имамоглу.

Фото: Oksijen

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Высший совет радио и телевидения Турции (RTÜK) наложил санкции на четыре турецких телеканала из-за освещения митингов в поддержку оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который был арестован. Об этом сообщила турецкая газета Oksijen.

Самое жесткое наказание получил оппозиционный телеканал Sözcü TV, трансляцию которого приостановили на 10 дней. RTÜK обосновал свое решение тем, что телеканал якобы «подстрекал общественность к ненависти и вражде», транслируя прямые эфиры с митингов в Стамбуле, Анкаре и Измире.

Кроме того, на телеканалы Halk TV и Tele 1 наложили приказы о приостановлении по 5 программ, а также были наложены административные штрафы на Halk TV, Tele 1 и Now TV.

Ассоциация современных журналистов Турции отреагировала на эти санкции, заявив, что RTÜK стало инструментом правительства для контроля над медиапространством.

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