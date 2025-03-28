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Канада більше не вважає США надійним союзником — прем’єр Марк Карні

08:48, 28 березня 2025
За словами прем’єра, Канада втратила довіру до США через торговельні мита.
Канада більше не вважає США надійним союзником — прем’єр Марк Карні
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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Сполучені Штати втратили статус надійного економічного партнера для його країни, повідомляє The New York Times.

Під час виступу в Оттаві він наголосив, що введені президентом США Дональдом Трампом торговельні мита змушують Канаду серйозно переосмислити власну економічну стратегію та активніше шукати альтернативних партнерів.

«Очевидно, що Сполучені Штати більше не є надійним партнером», – підкреслив Карні, зазначивши, що відносини між країнами суттєво змінилися.

Прем'єр-міністр додав, що Канаді необхідно оперативно розширити торговельні зв'язки з іншими країнами.

Карні повідомив, що найближчим часом планує провести розмову з Дональдом Трампом, а також зазначив, що профільні канадські міністри вже запланували консультації зі своїми американськими колегами.

Окрім цього, він оголосив про наміри Канади запровадити власні відповідні мита проти США. Втім, остаточне рішення щодо їхнього запровадження ухвалять лише після 2 квітня, коли почнуть діяти американські тарифи. За словами прем'єра, Канада спочатку має намір проаналізувати додаткові торговельні рішення США перед тим, як вдаватися до конкретних відповідних дій.

«Ми вдвох набагато більше через тиждень, і тоді ми відповімо», – заявив Карні.

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США Канада

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