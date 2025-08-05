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В Киеве будут судить двух иностранцев, совершивших разбойное нападение на гражданина Турции

22:54, 5 августа 2025
Злоумышленники напали на потерпевшего, порезали ему ногу ножом, отобрали два мобильных телефона и 4,5 тысячи долларов, после чего скрылись на автомобиле.
В Киеве будут судить двух иностранцев, совершивших разбойное нападение на гражданина Турции
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух иностранцев, которые совершили дерзкое разбойное нападение на гражданина Турции в центре столицы.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, в мае текущего года в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился гражданин Турции с заявлением о разбойном нападении.

«Мы установили, что двое неизвестных во дворе дома напали на потерпевшего, порезали ему ногу ножом, отобрали два мобильных телефона и 4,5 тысячи долларов, после чего скрылись на автомобиле. Сразу после совершения преступления они приехали на Центральный железнодорожный вокзал, купили билеты на поезд и успели покинуть город. Впоследствии, при содействии оперативников уголовного розыска главка столицы и бойцов КОРДа в Хмельницкой области, мы задержали их в Хмельницком», — сообщил начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Правоохранители задержали двух иностранцев 20 и 24 лет, и сообщили им о подозрении. Следователи изъяли у фигурантов мобильный телефон и часть денег, отобранных у потерпевшего.

На время досудебного расследования подозреваемые находились под стражей без права внесения залога. В настоящее время досудебное расследование завершено.

Материалы обвинительного акта направлены в Шевченковский районный суд города Киева. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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