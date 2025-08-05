В немецком зоопарке убили 12 бабуинов из-за нехватки свободного места и использовали как корм для хищников

Из-за перенаселения в вольере зоопарк Нюрнберга уничтожил бабуинов, часть которых отдали на корм хищникам — ситуация вызвала общественное возмущение и расследование прокуратуры.

Фото: Daniel Karmann / dpa

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В Германии разгорелся скандал вокруг зоопарка в Нюрнберге, где из-за нехватки свободного места в вольере были убиты 12 бабуинов. Шесть тел передали на корм хищникам, еще несколько приматов зоопарк передал научным учреждениям. Об этом сообщает DW.

Почему зоопарк пошел на такие меры?

Администрация зоопарка заявила, что ситуация была критической: в вольере находились более 40 животных, хотя он рассчитан всего на 25 взрослых бабуинов. Из-за этого содержание уже не соответствовало стандартам благополучия животных.

В течение нескольких лет зоопарк пытался сдерживать популяцию, применяя контрацепцию для самок, однако она имела ограниченный эффект и нарушала естественную социальную структуру стаи. Передать избыточных животных другим учреждениям также не удалось. Расширение пространства или строительство новых вольеров признаны финансово и территориально невозможными.

Часть тел отдали хищникам, другие — науке

Из 12 убитых бабуинов:

6 были использованы как корм для хищников.

4 скелета готовятся к музейной экспозиции.

2 животных погибли во время введения наркоза — их отправили на патологоанатомическое исследование, кормить ими хищников не стали.

Заместитель директора зоопарка Йорг Бекман объяснил, что головы и мозг бабуинов сохранены для научных исследований. Руки и ноги были удалены «из уважения к посетителям», чтобы не шокировать людей, которые могут увидеть процесс кормления хищников.

Зоопарк настаивает на прозрачности, но активисты возмущены

Бекман заявил, что зоопарк с самого начала открыто информировал о том, что тела бабуинов будут использованы как корм. По его словам, такая практика соответствует естественным условиям жизни хищников, улучшает их зубную гигиену и стимулирует естественное поведение, связанное с добычей пищи.

«Ни один документальный фильм о диких хищниках не обходится без сцены охоты или поедания добычи», — подчеркнул Бекман.

Тем не менее, несмотря на попытку объяснить мотивы, решение вызвало волну критики со стороны зоозащитников и общественности.

Организация Animal Rebellion установила палаточный лагерь возле зоопарка с требованием немедленного прекращения убийств и прекращения программ размножения. Протест продлится как минимум неделю.

Прокуратура Нюрнберга-Фюрт подтвердила, что получила сотни жалоб по поводу возможного незаконного уничтожения животных. В настоящее время проводится проверка.

Зоопарк признает эмоциональный резонанс, но изменений не обещает

В заявлении на прошлой неделе зоопарк признал, что понимает эмоциональное воздействие своих решений на общественность, и добавил: «Многие люди чувствуют себя сбитыми с толку, возмущенными или расстроенными — мы это признаем».

Однако полностью остановить размножение зоопарк не может: там объясняют, что создание здоровых, самовоспроизводящихся популяций — часть сохранения видов в долгосрочной перспективе.

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