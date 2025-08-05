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У німецькому зоопарку убили 12 бабуїнів через нестачу вільного місця і використали як корм для хижаків

20:57, 5 серпня 2025
Через перенаселення у вольєрі зоопарк Нюрнберга знищив бабуїнів, частину з яких віддали на корм хижакам — ситуація викликала суспільне обурення та розслідування прокуратури.
У німецькому зоопарку убили 12 бабуїнів через нестачу вільного місця і використали як корм для хижаків
Фото: Daniel Karmann / dpa
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У Німеччині розгорівся скандал навколо зоопарку в Нюрнберзі, де через нестачу вільного місця у вольєрі було вбито 12 бабуїнів. Шість тіл віддали на корм хижакам, ще кілька приматів зоопарк передав науковим установам. Про це повідомляє DW.

Чому зоопарк пішов на такі заходи?

Адміністрація зоопарку заявила, що ситуація була критичною: у вольєрі перебували понад 40 тварин, хоча він розрахований лише на 25 дорослих бабуїнів. Через це утримання вже не відповідало стандартам добробуту тварин.

Протягом кількох років зоопарк намагався стримати популяцію, використовуючи контрацепцію для самок, однак вона мала обмежений ефект і порушувала природну соціальну структуру зграї. Передати надлишкових тварин до інших установ також не вдалося. Розширення простору або побудова нових вольєрів визнані фінансово та територіально неможливими.

Частину тіл віддали хижакам, інші — для науки

З 12 убитих бабуїнів:

  • 6 були використані як корм для хижаків.
  • 4 скелети готуються до експозиції в музеї.
  • 2 тварини загинули під час введення наркозу — їх відправили на патологоанатомічне дослідження, годувати ними хижаків не стали.

Заступник директора зоопарку Йорг Бекман пояснив, що голови та мозок бабуїнів збережені для наукових досліджень. Руки й ноги було видалено «з поваги до відвідувачів», аби не шокувати людей, які можуть побачити процес годування хижаків.

Зоопарк наполягає на прозорості, але активісти обурені

Бекман заявив, що зоопарк від початку відкрито інформував про те, що тіла бабуїнів будуть використані як корм. За його словами, така практика відповідає природним умовам життя хижаків, покращує їхню зубну гігієну та стимулює природну поведінку, пов’язану з видобутком їжі.

«Жоден документальний фільм про диких хижаків не обходиться без сцени полювання чи поїдання здобичі», — наголосив Бекман.

Втім, попри спробу пояснити мотиви, рішення викликало бурю критики від зоозахисників та громадськості.

Організація Animal Rebellion встановила наметове містечко біля зоопарку з вимогою негайного припинення вбивств і припинення програм розмноження. Протест триватиме щонайменше тиждень.

Прокуратура Нюрнберга-Фюрт підтвердила, що отримала сотні скарг щодо можливого незаконного знищення тварин. Наразі триває перевірка.

Зоопарк визнає емоційний резонанс, але змін не обіцяє

У заяві минулого тижня зоопарк визнав, що розуміє емоційний вплив рішень на громадськість, і додав: «Багато людей почуваються спантеличеними, обуреними або засмученими — ми це визнаємо.»

Однак зупинити розмноження повністю зоопарк не може: там пояснюють, що створення здорових, самовідтворюваних популяцій — частина збереження видів у довгостроковій перспективі.

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Німеччина тварини зоопарк

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