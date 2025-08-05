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Аудит повноважень Державної судової адміністрації заплановано на 2026 рік – Вища рада правосуддя

16:32, 5 серпня 2025
Для Вищої ради правосуддя, ВККС та Ради суддів України функціональний аудит заплановано на 2027 рік.
Аудит повноважень Державної судової адміністрації заплановано на 2026 рік – Вища рада правосуддя
Джерело фото: ВРП
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У Вищій раді правосуддя повідомили про заплановані на 2026-2027 роки функціональні аудити Державної судової адміністрації, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Ради суддів України і, власне, самої Вищої ради правосуддя.

Про це розповів голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик.

Так, аудит повноважень ДСА запланований на II квартал 2026 року.

Метою зазначеного аудиту є «усунення дублювання повноважень і розмежування компетенцій між ДСА та Вищою радою правосуддя, оптимізація структури ДСА та її територіальних управлінь, удосконалення процедур розподілу коштів».

Втім, за словами Григорія Усика, спочатку необхідно розробити Методологію, яка буде використовуватися для функціонального аудиту спочатку ДСА, а потім і органів суддівського врядування та самоврядування.

На думку голови ВРП, для розробки Методології доцільно залучити як національних, так і міжнародних експертів.

Як зазначив Григорій Усик, функціональний аудит ВРП, ВККС та РСУ заплановано на I квартал 2027 року.

Метою аудиту органів суддівського врядування та самоврядування стане «усунення дублювання повноважень, розмежування компетенцій, а також удосконалення статусу і процедур діяльності цих органів».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ДСА ВРП

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Аудит повноважень Державної судової адміністрації заплановано на 2026 рік – Вища рада правосуддя

Для Вищої ради правосуддя, ВККС та Ради суддів України функціональний аудит заплановано на 2027 рік.

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