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Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

16:32, 5 августа 2025
Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.
Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия
Источник фото: ВСП
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В Высшем совете правосудия сообщили о запланированных на 2026-2027 годы функциональных аудитах Государственной судебной администрации, Высшей квалификационной комиссии судей, Совета судей Украины и, собственно, самого Высшего совета правосудия.

Об этом рассказал председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик.

Аудит полномочий ГСА запланирован на II квартал 2026 года.

Целью аудита является «устранение дублирования полномочий и разграничение компетенций между ГСА и Высшим советом правосудия, оптимизация структуры ГСА и ее территориальных управлений, усовершенствование процедур распределения средств».

Впрочем, по словам Григория Усика, сначала необходимо разработать Методологию, которая будет использоваться для функционального аудита сначала ГСА, а затем и органов судейского управления и самоуправления.

По мнению главы ВСП, для разработки Методологии целесообразно привлечь как национальных, так и международных экспертов.

Как отметил Григорий Усик, функциональный аудит ВСП, ВККС и Совета судей запланирован на I квартал 2027 года.

Целью аудита органов судейского управления и самоуправления станет «устранение дублирования полномочий, разграничение компетенций, а также усовершенствование статуса и процедур деятельности этих органов».

Автор: Вячеслав Хрипун

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ГСА ВСП

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