Перспектива повышения окладов прокурорам остается – но уже в 2026 году

Из закона о внесении изменений в бюджет норму о повышении должностных окладов прокурорам исключили, однако их могут повысить до 52 тысяч гривен законом об операционных величинах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, сейчас для расчета должностных окладов прокуроров применяется самый низкий по сравнению с другими юридическими сферами прожиточный минимум — 1600 грн. Он заморожен на этом уровне с 2021 года.

На данный момент «голый» должностной оклад прокурора местной прокуратуры составляет 40 000 грн — без надбавок, премий и доплат. При этом должностной оклад прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) определяется с привязкой к должностному окладу руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование. А для НАБУ применяется «обычный» прожиточный минимум в 3028 грн.

Еще при подготовке бюджета на 2025 год обсуждался вопрос о повышении этого прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров до 2102 грн (то есть до уровня, который применяется для судей, налоговиков, таможенников и т. д.). В таком случае должностной оклад в окружной прокуратуре составлял бы 52 550 грн.

О том, что эту ситуацию нужно исправлять, неоднократно заявляло руководство Офиса Генпрокурора.

Вступая в должность, в выступлении перед Верховной Радой Генпрокурор Руслан Кравченко напомнил депутатам об их обещании повысить прокурорам зарплату, а также акцентировал внимание на необходимости заполнить вакансии кадрами.

«С командой ГНС, по заданию Президента, в этом году получили + 50 млрд грн. Знаю, что народные депутаты обещали прокурорам выровнять зарплату. Прошу выполнить обещание. Необходимые средства — это минимальный процент от того перевыполнения плана, которого достигла наша команда», — подчеркнул он.

Впоследствии, в июне, правительство и депутаты внесли законопроекты об изменениях в бюджет на 2025 год, которыми предлагалось, среди прочего, поднять с 1 августа 2025 года прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров до 2102 грн. Законопроект 13439-3 с соответствующим повышением был принят в первом чтении.

Генпрокурор Руслан Кравченко во время заседания ВСК Верховной Рады вновь отметил, что «это несправедливо, что прокурорам начисляют оклад не как всем, а исходя из 1600 грн».

«Чем мы хуже? Я, как Генпрокурор, получаю 95 тысяч грн, а начальник отдела ГБР — 160 тысяч грн. Я, по вашим словам, отвечаю за всю справедливость и антикоррупцию, конечно, но почему так несправедливо?» — спросил Кравченко.

«В окружной прокуратуре у каждого прокурора по 5–10 тысяч производств, и он получает 35 тысяч грн. А ГБР, БЭБ — другие. Не говоря уже о НАБУ, где какие-то космические зарплаты... Если вы считаете, что прокуроры все негодяи, то пропишите в бюджете изменения: прокуроры будут получать 1600, а все остальные «не негодяи» — 2102, это будет честно», — отметил Генпрокурор.

А затем оказалось, что депутаты все же решили оставить для прокуроров «пониженный» прожиточный минимум в 1600 грн.

Так, 31 июля глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что из-за невозможности рассмотрения предыдущего законопроекта 13439-3 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год «вследствие политических консультаций» было принято решение зарегистрировать новый законопроект 13573. Из него соответствующая норма была исключена, и в этот же день депутаты проголосовали за новую версию.

Впрочем, повысить оклады прокурорам могут другим законопроектом — об операционных величинах.

1 августа законопроект 13466, инициаторами которого выступили Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Галина Третьякова и в общей сложности более 100 народных депутатов, рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики.

В статье 81 закона о прокуратуре будет предусмотрено, что должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 15,2 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов. То есть 52 744 грн.

Правительству поручается обеспечить расчет размера операционной величины в проекте закона о госбюджете на 2026 год на уровне не менее 3470 грн. Но это — лишь поручение. То есть Кабмин в дальнейшем может определить и другой размер в абсолютных цифрах. Собственно, отвязка размера от прожиточного минимума позволяет гибко регулировать оклады должностных лиц.

Напомним, ранее Галина Третьякова предложила Руслану Кравченко осуществить полную перезагрузку системы оплаты труда в прокуратуре. При этом предлагается отменить возможность выхода на пенсию «по выслуге», то есть чтобы прокуроры выходили на пенсию, как обычные граждане, после 60 лет.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.