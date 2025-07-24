Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, Генпрокурор – 95 тысяч грн, прокурор местной прокуратуры – 35, – Руслан Кравченко

Должностной оклад детектива НАБУ составляет 69 038 грн без учета премий и стимулирующих выплат.

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Начальник отдела в Государственном бюро расследований (ГБР) получает 160 тысяч грн, а Генеральный прокурор – 95 тысяч грн. Прокурор окружной прокуратуры, у которого 5-10 тысяч уголовных производств, – 35 тысяч грн. Такие цифры озвучил Генпрокурор Руслан Кравченко во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая исследует вопросы коррупции в правоохранительных и судебных органах. Он добавил, что в НАБУ зарплаты вообще «космос».

По данным комитета правовой политики, согласно штатному расписанию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на 2025 год, должностной оклад детектива Бюро составляет 69 038 грн без учета премий и стимулирующих выплат. Это выше должностного оклада судьи, который сейчас составляет около 63 тысяч грн.

«Я считаю, что это несправедливо, что прокурорам начисляют оклад не как всем – а исходя из 1600 грн (сейчас прожиточный минимум для расчета окладов судей, налоговиков и других составляет 2102 грн – кроме антикоррупционных органов, которым считают оклады, исходя из «нормального» прожиточного минимума в 3028 грн, а для окладов прокуроров этот минимум составляет 1600 грн – прим. ред).

Чем мы хуже? Я, как Генпрокурор, получаю 95 тысяч грн, а начальник отдела ГБР – 160 тысяч грн. Я, по вашим словам, отвечаю за всю справедливость и антикоррупцию – конечно, но почему так несправедливо?» — спросил Кравченко.

«В окружной прокуратуре у каждого прокурора по 5-10 тысяч производств, и он получает 35 тысяч грн. А ГБР, БЭБ – другие. Не говоря уже о НАБУ, где какие-то космические зарплаты… Если вы считаете, что прокуроры все негодяи, то пропишите в бюджете изменения – прокуроры будут получать 1600, а все остальные «не негодяи» – 2102, это будет честно», – отметил Генпрокурор.

Напомним, в Верховной Раде сейчас находится пакет законопроектов об операционных величинах, по которому должностные оклады судей, прокуроров, детективов НАБУ и других предлагается отвязать от прожиточного минимума.

Инициаторами выступила группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В общей сложности – подписи под соответствующими законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили более 100 народных избранников, среди которых председатель социального комитета Рады Галина Третьякова и председатель налогового комитета Даниил Гетманцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в случае принятия законопроекта может несколько повыситься должностной оклад у прокуроров местных прокуратур, который согласно закону сейчас составляет около 40 тысяч грн. Так, в статье 81 закона о прокуратуре будет предусмотрено, что должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 15,2 базовых (основных) величин, то есть 52 744 грн.

Вместе с тем, следует отметить, что в середине августа Верховная Рада планирует принять в целом законопроект 13439-3 об изменениях в бюджет на 2025 год. Согласно ему будет увеличен прожиточный минимум, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года он составит 2102 грн (вместо 1600 грн).

Сейчас должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Таким образом, в случае принятия изменений в бюджет оклад местных прокуроров увеличится с 40 тысяч грн до 52 550 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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